Unigel verifica proposta da Petrobras para encerrar disputas sobre fábricas de fertilizantes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Unigel afirmou nesta quinta-feira que está verificando as condições de um acordo proposto pela Petrobras para encerramento de disputas relacionadas ao arrendamento das fábricas de fertilizantes da petroleira no Nordeste, informou a petroquímica em nota.

Na véspera, a Petrobras confirmou notícias de que seu conselho autorizou a realização de um acordo com a subsidiária da Unigel, Proquigel, com vistas à retomada de operações nas unidades de fertilizantes na Bahia e em Sergipe.

Segundo a petroleira, o acordo seria para encerramento de controvérsias contratuais e litígios existentes entre as partes, com o restabelecimento da posse das fábricas de fertilizantes no Nordeste e posterior retomada das operações pela Petrobras.

"A Unigel está verificando as condições do acordo aprovado pela Petrobras e buscará as aprovações necessárias após a validação do mesmo", disse a Unigel na nota desta quinta-feira, sem dar mais detalhes.

A retomada das fábricas, disse a Petrobras na véspera, aconteceria após a realização de procedimento licitatório para contratação de serviços de operação e manutenção das referidas plantas.

