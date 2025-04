Chuva forte em SP faz Defesa Civil disparar alerta; veja previsão

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a previsão de chuvas moderadas a fortes entre esta quinta, e sexta-feira. De acordo com o órgão, há risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo em diversas regiões do Estado. O governo paulista ativou um gabinete de crise que atuará pelos próximos dias.

As áreas que poderão ser mais afetadas são a região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Baixada Santista, Serra da Mantiqueira, além das regionais de Itapeva, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos.

Também há previsão de volumes expressivos de chuva em outras localidades, como Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Araraquara e Bauru.

As instabilidades são provocadas por um sistema de baixa pressão no interior do continente, a presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera e a passagem de frente fria pelo oceano, nas proximidades do litoral paulista.

Conforme o site Climatempo, um ciclone extratropical será formado próximo à costa Sudeste do Brasil e deve provocar chuva e ventania em São Paulo, além de outros três Estados nos próximos dias - o centro-sul e o leste de Mato Grosso do Sul, o Paraná e parte de Santa Catarina.

A cidade de Igarapava, município da região norte de São Paulo, registrou transtornos por conta dos temporais desta quarta-feira, 23. A chuva forte que atingiu o local provocou pontos de alagamento e causou as quedas de um muro no bairro Jardim Havaí e de uma mureta de proteção na Rua 22 de Maio, informou a Defesa Civil.

Não houve o registro de vítimas até a noite desta quarta. "Equipes da Defesa Civil do Município permanecem em campo no auxílio aos munícipes afetados", informou o governo de São Paulo.

Gabinete de crise é ativado

Para reforçar o monitoramento e garantir resposta rápida às ocorrências, a Defesa Civil estadual ativou um gabinete de crise no Palácio dos Bandeirantes. O grupo atuará na quinta, das 14h às 22h, e na sexta, das 8h às 22h, reunindo agências reguladoras, concessionárias de serviços públicos, Corpo de Bombeiros e outros órgãos de apoio.

A população deve ficar atenta aos comunicados oficiais e, em caso de emergência, acionar o telefone 199. A recomendação é redobrar os cuidados em áreas de risco, como encostas, margens de rios e regiões com histórico de alagamentos ou deslizamentos.