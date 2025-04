Boeing está pronta para revender aviões após tarifas afetarem comércio com China

A Boeing está procurando potencialmente revender dezenas de aviões destinados à China que foram atingidos por tarifas de exportação dos Estados Unidos contra o país asiático, depois de repatriar um terceiro jato para os EUA, em vez de deixá-lo em estoque sem compradores interessados.

A estratégia para evitar a repetição do custoso acúmulo de jatos não entregues visto durante flutuações passadas nas importações chinesas ocorre em um momento em que a Boeing redobra esforços para economizar dinheiro e pagar dívidas vendendo parte de seus negócios de serviços.

A Boeing tomou a rara atitude de sinalizar publicamente a potencial venda de aeronave durante uma teleconferência com analistas na quarta-feira, dizendo que não haveria escassez de compradores em um mercado de jatos aquecido.

"Clientes estão ligando, pedindo aviões adicionais", disse o diretor financeiro, Brian West. Essas negociações geralmente são mantidas em sigilo absoluto.

"Devido às tarifas, muitos dos nossos clientes na China indicaram que não aceitarão entregas", disse a presidente-executivo, Kelly Ortberg.

Fontes da indústria disseram que os comentários foram vistos como uma mensagem a Pequim e Washington de que a guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo será extremamente custosa, em um momento em que as companhias aéreas lutam por capacidade e a Boeing se recupera de múltiplas crises.

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou neste mês as tarifas básicas sobre as importações chinesas para 145%. Em retaliação, a China impôs uma tarifa de 125% sobre produtos norte-americanos.

No entanto, West alertou que o cenário pode mudar rapidamente.

Washington sinalizou nesta semana abertura para reduzir a tensão na guerra comercial, afirmando que tarifas altas entre os EUA e a China não são sustentáveis.

Possíveis mercados alternativos incluem Índia, América Latina e Sudeste Asiático, mas as discussões mal começaram, disseram fontes do setor.

No entanto, especialistas afirmam que concretizar a ameaça de desviar jatos para outros compradores não é tão simples como apertar um botão.

Encontrar novos clientes depois que os aviões já foram montados "pode ser um esforço caro", disse a publicação do setor Leeham News.

Especialistas afirmam que muitos componentes, como cabines, são escolhidos pelas companhias aéreas e que mudar as configurações pode custar milhões de dólares. Isso também pode criar um emaranhado de compromissos contratuais e exigir a cooperação do comprador original.

Por sua vez, a China pediu a Washington que abandone as tarifas, mas suas companhias aéreas são vistas como ávidas por novos aviões para atender à demanda.

"Isso será extremamente complicado. Todo mundo está mostrando sua força, mas ninguém tem total vantagem", disse uma fonte graduada do setor de financiamento de aeronaves, pedindo para não ser identificada.

"Não vamos continuar a construir aeronaves para clientes que não as aceitam", disse Ortberg a analistas.

Dois jatos transportados para a China em março para entrega à Xiamen Airlines retornaram à Boeing em Seattle na semana passada.

Um terceiro 737 MAX voou do centro de conclusão de Zhoushan da Boeing, perto de Xangai, para o território norte-americano de Guam na quinta-feira, mostraram dados do Flightradar24.

Guam é uma das paradas dos voos de entrega da Boeing na jornada de 8.000 km pelo Pacífico.

O terceiro avião foi fabricado inicialmente para a Air China , de acordo com o Aviation Flights Group. A companhia aérea não respondeu a um pedido de comentário.

A aeronave foi transportada de Seattle em 5 de abril, no período entre o anúncio inicial de tarifas sobre a China por Trump e o início da aplicação de tarifas cada vez maiores por Pequim sobre produtos norte-americanos.

A Boeing afirma que a China representa cerca de 10% de sua carteira de aviões comerciais. Ela vem perdendo participação de mercado para a rival europeia Airbus. nos últimos anos.

A Boeing planejava entregar cerca de 50 novos aviões à China no restante deste ano, disse West. A empresa está estudando opções para relançar 41 já construídos ou em produção.