Brazil Potash levanta US$30 mi em IPO em NY

SÃO PAULO (Reuters) - A Brazil Potash levantou 30 milhões de dólares com uma oferta pública inicial de ações (IPO) na bolsa de Nova York, precificada em 15 dólares por ação, segundo anunciado pela companhia na noite de segunda-feira.

Na operação, foram ofertadas 2.000.000 ações ordinárias da Brazil Potash, além de uma opção de compra de até 300.000 papeis adicionais a subscritores do IPO por um período de 30 dias a contar da data do prospecto final.

Atuaram como coordenadores da oferta Cantor Fitzgerald & Co., Bradesco BBI, Freedom Capital Markets, Roth Capital Partners e Clarksons Securities.

A Brazil Potash é uma mineradora com sede no Canadá que desenvolve um projeto de exploração de potássio em Autazes, no Amazonas. O plano da empresa para os próximos anos inclui a obtenção de licenças ambientais para início de construção do Projeto Autazes.

(Por Letícia Fucuchima)