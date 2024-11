Review Puma Deviate Nitro 3: 'bom amortecimento sem perder a velocidade'

Com placa de carbono e uma espuma especial que impulsionam a passada, os supertênis comprovadamente ajudam a correr mais rápido. Contudo, eles duram menos quilômetros que os "tradicionais". Por isso o uso mais comum envolve provas e alguns treinos.

Para que os corredores pudessem contar com esse tipo de tecnologia em práticas diárias, a indústria criou os chamados tênis de supertreino, que são um pouco mais estruturados e duram mais quilômetros. Um exemplo é o modelo Deviate Nitro 3, da Puma, que tive a chance de testar nos últimos meses.

Foi o primeiro tênis dentro dessa categoria que usei e consegui sentir a sua maciez e uma ótima resposta em diferentes os tipos de treinos: rodagens, longões, intervalados.

Imagem: Arquivo pessoal

Corri 100 km com o modelo (não no mesmo dia, óbvio) e achei o calçado muito confortável. Mas não espere aquele efeito de "supertênis" que joga o corpo para frente mesmo em uma simples caminhada.

A propulsão do Nitro 3 realmente é bem suave, em alguns momentos quase imperceptível. Mas isso não significa que o modelo é ruim. Pelo contrário.

O que eu gostei

Bom amortecimento sem perder a velocidade. Geralmente, tênis muito macios deixam a passada mais lenta, pois o amortecimento tira um pouco da energia da corrida. Mas o Deviate Nitro 3 não é assim.

O pé bate no chão e sobe rapidamente —um efeito que provavelmente é proporcionado pela propulsão gerada pela placa de carbono e pela espuma especial.

O calçado é feito com um tecido macio e maleável, bastantes confortáveis. Não senti nenhum incômodo nos vários treinos que fiz —só tive uma dorzinha em uma prova, que explico mais abaixo.

Design. A Puma é reconhecidamente uma marca que se preocupa não só com a performance, mas também com a estética dos seus produtos. Gosto não se discute, mas achei o Nitro 3 muito bonito. Ele tem cores vibrantes sem ser tão chamativo.

Os logos da marca e o nome em letras grandes espalhados pelo tênis também contribuem com o visual. Ele é vendido em outras opções de cores.

Imagem: Arquivo pessoal

O que não gostei

É sempre importante reforçar que tênis é algo muito individual. Portanto, nem sempre uma coisa que me incomodou ou me agradou será igual para você. Dito isso, destaco a seguir minhas observações.

Mesmo amarrando muito bem o cadarço, o Nitro 3 não ficou tão firme no meu pé. Ao correr às vezes eu tinha a sensação de que faltava um pouco de suporte e, em alguns momentos, que o calcanhar estava escapando do calçado.

Acredito que isso acontecia, pois o colarinho do tênis é muito maleável. Ao pisar no chão, ele se "abre" e o pé fica um pouco solto. Também tive a impressão de que a parte interna do tênis é um pouco mais alta e o pé não entra totalmente nele.

Instabilidade. O Nitro 3 é muito mais estável do que outros modelos com placa que já usei. Porém, por causa do colarinho maleável e da falta de suporte, meu pé virava para dentro ao pisar no chão —especialmente no fim da corrida, quando o corpo já estava mais cansado para ajudar no trabalho de estabilidade.

Durante os treinos isso não foi um problema. Mas fiz uma prova com o tênis e, como na competição o ritmo é um pouco mais forte, terminei a corrida com uma dorzinha na lateral do pé, bem próximo da região da sola.

Quem pode gostar

O tênis é muito confortável e pode agradar tanto atletas iniciantes, que geralmente buscam calçados com maior amortecimento, quanto os mais experientes, que podem usá-lo em treinos longos e até intervalados, pois o modelo é bem responsivo.

O custo-benefício é bom, considerando valores médios de tênis de corrida. O Deviate Nitro 3 é um pouco mais caro do que alguns modelos da categoria amortecimento, mas, por causa da placa de carbono e a espuma da entressola, ele tem a vantagem de ser mais responsivo.

Isso compensa os R$ 200 ou R$ 300 a mais —para quem tem condições de fazer esse investimento, é claro.

No final de tudo, ele não tem um diferencial incrível, mas ele preza o conforto e entrega o básico que é o que um bom tênis precisa oferecer.

