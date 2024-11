O que é atonia uterina, condição que levou Viih Tube para UTI após o parto

Após dar à luz Ravi, seu segundo filho, a influenciadora Viih Tube precisou ficar na UTI e receber transfusão de sangue. Nesta semana, ela explicou que teve atonia uterina, o que a fez perder muito sangue.

O que é atonia uterina

É a causa mais comum de hemorragia durante e no pós-parto. Ocorre quando a musculatura do útero não se contrai após o parto e, ao contrário, fica frouxa e distendida. As contrações uterinas depois do parto atuam para diminuir o sangramento do puerpério.

Hemorragia é uma das principais causas de morte materna. A mulher perde aproximadamente meio litro de sangue durante e depois de um parto normal. Já no parto por cesariana, a perda é maior, em parte devido ao corte no útero e porque uma grande quantidade de sangue é bombeada para o útero durante a gravidez.

A hemorragia ocorre quando: há perda de mais de um litro de sangue ou a pessoa tem sintomas de perda de sangue significativa, como pressão arterial baixa, frequência cardíaca acelerada, tontura, sensação de desmaio, fadiga e fraqueza.

Perda de sangue excessiva costuma ocorrer logo após o parto. Mas a hemorragia também pode ocorrer até um mês depois do procedimento.

Há diferentes fatores de risco para atonia uterina:

Hiperdistensão uterina: o útero fica excessivamente distendido, o que pode acontecer devido a uma quantidade excessiva de líquido amniótico, pela presença de vários fetos ou se o feto é muito grande.

Trabalho de parto prolongado, rápido ou disfuncional

Grande multiparidade: quando se dá à luz cinco ou mais bebês

Anestésicos relaxantes usados durante o trabalho de parto e o parto

Infecção intra-amniótica: quando há infecção das membranas ao redor do feto

Tratamento de hemorragia pós-parto

Algumas estratégias podem ser adotadas, segundo o Manual MSD:

Massagem do útero: é feita pressão sobre o abdome, que ajuda na contração do útero.

Medicamentos para ajudar o útero a se contrair: podem ser administrados por via intramuscular, ser colocados no reto em forma de comprimidos ou, caso a mulher esteja fazendo um parto por cesariana, injetados no útero.

Hidratação pela veia: ajuda a recuperar a quantidade de líquido na corrente sanguínea.

Transfusão de sangue

Remoção de fragmentos restantes da placenta: podem ser removidos à mão ou por dilatação e curetagem.

Procedimento para aplicar compressão às artérias do útero

O que aconteceu com Viih Tube

Ela fez uma cesariana de emergência. Foram 19 horas tentando ter um parto normal, mas precisou realizar a cirurgia devido a intercorrências. Ravi nasceu na segunda-feira (11) com 3,7 quilos e 49 centímetros.

Três dias depois, foi internada na UTI. Eliezer contou que ela tinha precisado de uma transfusão sanguínea durante a madrugada, que era mais seguro fazer o procedimento na UTI. "Ela está estável, está bem", disse.