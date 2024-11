UBS BB eleva preço-alvo para ação da Direcional a R$40; reitera "compra"

SÃO PAULO (Reuters) - O UBS BB elevou o preço-alvo para a ação da Direcional a 40 reais, de 37 reais anteriormente, e reiterou recomendação de "compra" para o papel, incorporando perspectivas de crescimento e geração de caixa para a construtora.

"Não acreditamos que o mercado esteja precificando adequadamente o crescimento do lançamento da empresa ou um cenário em que a Direcional apresente vendas sobre estoque (SoS) acima de 22% ao longo do tempo", afirmaram os analistas Victor Tapia e Tainan Costa em relatório.

Na visão da dupla do UBS BB, é viável para a Direcional crescer e gerar caixa, caso consiga manter o SoS acima de cerca de 20% (atualmente em 26%), patamar superior ao que entregou no passado, mais perto de 15%.

"Isso nos leva a acreditar que a Direcional está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento, mantendo uma forte capacidade de gerar caixa e distribuir dividendos", acrescentaram.

Por volta das 13h30 (horário de Brasília), os papéis da construtora, que não são negociados no Ibovespa, subiam 2,7%, a 31,18 reais cada.

Analistas do Itaú BBA destacaram a ação como perto do limite para inclusão no Ibovespa, com base em seu modelo, conforme relatório de previsões para o próximo rebalanceamento do índice.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)