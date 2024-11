Trump retorna à Casa Branca para se reunir com Biden

Por Jeff Mason e Tim Reid

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, retornou à Casa Branca nesta quarta-feira pela primeira vez desde que venceu a eleição da semana passada e sentou-se para conversar sobre a iminente transferência de poder com o atual presidente e seu adversário político de longa data, Joe Biden.

"Bem-vindo, bem-vindo de volta", disse Biden a Trump no início da reunião, em frente a uma lareira acesa.

Ele prometeu a Trump uma transição de poder tranquila e fazer tudo o que puder "para garantir que você seja acomodado".

"Será o mais tranquilo possível", disse Trump.

Foi um forte contraste com as críticas que os dois fizeram um ao outro durante anos. Suas respectivas equipes têm posições muito diferentes sobre políticas que vão desde as mudanças climáticas até a Rússia e o comércio.

Biden, de 81 anos, retratou Trump como uma ameaça à democracia, enquanto Trump, de 78 anos, retratou Biden como incompetente. Trump fez falsas alegações de fraude generalizada após perder a eleição de 2020 para Biden.

A comitiva do republicano Trump passou pelo portão da Casa Branca fortemente vigiado, e o antigo e futuro presidente foi recebido no Salão Oval por Biden, um democrata que o derrotou na eleição de 2020.

Do lado de fora, na entrada da Casa Branca, uma enorme multidão de jornalistas se reuniu para acompanhar o encontro.

Trump comemorou sua vitória no início do dia com os republicanos na Câmara dos Deputados. O partido tem uma boa chance de manter o controle da Casa à medida que os resultados das eleições de 5 de novembro estão chegando.

"Não é bom ganhar? É bom ganhar. É sempre bom ganhar", disse Trump. "A Câmara se saiu muito bem."

Biden, que inicialmente concorreu contra Trump na eleição deste ano antes de se afastar da campanha e endossar a vice-presidente Kamala Harris como a candidata democrata, deu as boas-vindas a Trump no Salão Oval -- uma cortesia tradicional dos presidentes que estão deixando o cargo, mas que Trump não estendeu a Biden quando ele venceu em 2020.

"Ele acredita nas normas, acredita em nossa instituição, acredita na transferência pacífica de poder", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, sobre a decisão de Biden de convidar Trump.

Do lado de fora dos portões da Casa Branca, os sinais da iminente transferência de poder eram evidentes, com a construção já em andamento das arquibancadas para os convidados VIP se sentarem durante o desfile que ocorrerá após a posse de Trump em 20 de janeiro.

TRANSIÇÃO PARALISADA

Embora Biden pretenda usar a reunião para mostrar continuidade, a transição em si está parcialmente paralisada.

A equipe de Trump, que já anunciou alguns membros do gabinete do novo presidente, ainda não assinou acordos sobre espaços de trabalho e equipamentos do governo, bem como acesso a funcionários, instalações e informações do governo, de acordo com a Casa Branca.

"Os advogados da transição Trump-Vance continuam a se envolver construtivamente com os advogados do governo Biden-Harris em relação a todos os acordos contemplados pela Lei de Transição Presidencial", disse Brian Vance, porta-voz da transição de Trump, referindo-se à lei que rege a transferência de poder.

Além das reuniões sobre órgãos federais, Biden e Trump provavelmente discutirão uma infinidade de tópicos, incluindo política externa.

O presidente que está deixando o cargo pode pedir a Trump que apoie a Ucrânia em sua guerra com a Rússia. O apoio dos EUA a Kiev está em questão após a vitória de Trump sobre Kamala na semana passada, uma vez que Trump se comprometeu a encerrar a guerra rapidamente, sem explicar como.

A reunião é o primeiro encontro entre ambos desde o debate da campanha presidencial em junho. O desempenho ruim de Biden aumentou as preocupações sobre sua idade entre os pares democratas e levou à sua saída da disputa eleitoral.

(Reportagem de Jeff Mason; reportagem adicional de Heather Timmons, Richard Cowan, Steve Holland, Tim Reid e Rami Ayyub)