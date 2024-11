Já andou de Ferrari? Vendedor atrai clientes ao dar caronas 'aleatórias'

Vitor Gomes, 22 anos, que trabalha como vendedor de carros de luxo na loja do pai, em Uberlândia (MG), tem chamado a atenção de seus seguidores e potenciais clientes no Instagram.

Gomes, que trabalha há um ano e meio na Pax Concept, tem divulgado veículos que estão à venda no estabelecimento, muitos dos quais com preço acima de R$ 1 milhão, de um jeito inusitado: ele dá carona nos carrões a pessoas que, segundo diz, são abordadas na rua.

A "voltinha" em automóveis de marcas famosas como Ferrari e Porsche é registrada em vídeos que publica no perfil da loja na rede social - durante os quais interage com seus passageiros e fala do carro que busca negociar.

Muitos desses vídeos já acumulam milhares de curtidas no Instagram, que incluem seguidores como o sertanejo César Menotti - fâ declarado de automóveis novos e antigos.

UOL Carros conversou com o jovem vendedor, que também cursa o terceiro ano do curso de computação da Universidade Federal de Uberlândia.

Gomes diz ter tido a ideia dos vídeos há cerca de seis meses e afirma que nada é combinado previamente com seus passageiros - ele nega conhecer previamente aqueles a quem dá carona e diz que tudo é espontâneo.

"Poderia fazer gravado, previamente combinado, mas não ficaria tão legal quanto mostrar a reação de surpresa das pessoas escolhidas aleatoriamente na rua quando entram no carro. Elas se surpreendem mesmo e têm a chance de uma volta dos sonhos, totalmente gratuita, para que possamos captar esse desejo, um sonho de consumo. Enquanto ofereço a carona, vou explicando nos vídeos os detalhes sobre o carro", diz.

Os vídeos, incluem caronas a bordo de uma Ferrari F-430, ano 2006, com motor V8 de 490 cv e pedida de R$ 1,35 milhão.

De acordo com Gomes, os vídeos das caronas ajudam com que ele chegue a clientes de fato, com poder aquisitivo para adquirir sua cara "mercadoria".

'Vendas cresceram 40%'

Hoje já são mais de dez vídeos com esse tipo de conteúdo, que já somam mais de 4 milhões de visualizações no perfil @paxconcept do Instagram, enquanto as vendas cresceram 40% em aproximadamente seis meses, diz o negociante.

"Eu estou sempre me atualizando, fazendo cursos para ajudar a vender mais e resolvi testar uma ideia que pudesse ao mesmo tempo dar uma experiência incomum a quem não pode comprar e ao mesmo tempo divulgar para o maior número possível de pessoas os veículos, aumentando o alcance e engajamento. Foi em um desses primeiros videos que um cliente estrangeiro, casado com uma brasileira, viu um Porsche Ruby Star Neo 2023, veio até a loja e comprou por R$ 1,2 milhão".



Segundo ele, a ideia é realmente chamar a atenção para que os clientes busquem a loja do pai e se interessem pela compra de um carro premium.

"Temos clientes fiéis, que já compraram por aqui, mas sempre um video dá uma ajuda para que outras pessoas de perfil financeiro mais alto conheçam a loja e venham negociar a compra de um novo carro"



Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.