Bolsonaro participa de live dentro da UTI para fazer propaganda de capacete

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), participou de uma live do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho "01", na terça-feira, 22. A transmissão foi feita para propagandear a venda de um capacete de grafeno de uma empresa onde os dois são sócios.

O ex-chefe do Executivo participou da transmissão no hospital DF Star, onde está internado há nove dias após realizar uma cirurgia de 12 horas no intestino.

Na live, intitulada "Super Live do Capacete Bolsonaro - com Nelson Piquet", também participaram o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) filhos "02" e "03" do ex-presidente, e o tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet.

No início da transmissão, os filhos disseram que o ex-presidente evitaria falar devido à recuperação da cirurgia. Mesmo assim, Bolsonaro fez diversas declarações e aparecia usando um aparelho conectado ao nariz que auxilia a respiração. Em uma das participações, ele disse que espera receber alta na próxima segunda-feira, 28.

"Obrigado a todos que gostam de mim, que oram e mandam mensagens. Tive uma boa notícia, talvez daqui a dois dias, eu fique livre da sonda nasogástrica, e já começa a melhorar as coisas por aqui. Acredito que segunda-feira eu esteja de alta e comece então a voltar a normalidade", afirmou o ex-presidente.

Segundo boletim médico do hospital DF Star divulgado na terça, Bolsonaro apresentava "sinais efetivos de movimentação intestinal" e permanece em estado clínico estável. O ex-presidente continua sem poder se alimentar normalmente e não tem previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em um momento da live, Carlos chegou a mostrar uma foto que expõe o abdômen aberto de Bolsonaro durante uma das cirurgias que ele fez. Segundo o vereador, era preciso mostrar a imagem para rebater as falsas acusações de que a facada sofrida pelo ex-chefe do Executivo, em setembro de 2018, era falsa.

Em outro ponto da live, Flávio pedia orações para uma recuperação rápida do ex-presidente enquanto atrás dele uma tela exibia a frase "compre agora o capacete do Bolsonaro".

Três apoiadores foram sorteados e vão receber o capacete das mãos de Bolsonaro, assim que o ex-chefe do Executivo tiver alta hospitalar. Os vencedores foram duas mulheres de Brasília (DF) e Teresópolis (RJ) e um homem do Guarujá (SP).

Em outro momento da live, Bolsonaro ironizou as urnas eletrônicas ao questionar como que os participantes gostariam que fossem revelados os resultados. "Você quer o sorteio em um botãozinho no computador, ou você quer o sorteio com um papel dentro do saco?", indagou.

O item feito de grafeno está em pré-venda e custa R$ 598 em preço promocional. "Resistência, leveza e tecnologia na sua cabeça. Não é qualquer capacete. Esse eu uso. Ihul", disse Bolsonaro em uma peça publicitária veiculada no início da transmissão.