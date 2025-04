Isenção de IR para até R$5 mil é ponto pacífico e Congresso discutirá compensação, diz Motta

BRASÍLIA (Reuters) - A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais é "ponto pacífico" na Câmara dos Deputados e o Legislativo discutirá a melhor maneira de compensar essa isenção, disse nesta quarta-feira o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Em evento organizado pela CNN Brasil, com a presença também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Motta disse que a proposta de isenção do IR é prioridade e que não permitirá que outras pautas, como a da anistia a acusados de envolvimento nos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, interfiram na discussão desta matéria.

O presidente da Câmara disse ainda que a comissão especial que tratará da isenção do IR será instalada nos próximos dias.

(Reportagem de Bernardo Caram, reportagem adicional de Eduardo Simões)