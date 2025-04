Católicos se reúnem em Roma para se despedir do papa Francisco

Por Angelo Amante e Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Maria Pia Caruso viajou para Roma de sua cidade natal, no norte da Itália, depois de saber da morte do papa Francisco, aos 88 anos, para dar o último adeus a um pontífice que, segundo ela, trouxe mudanças importantes para a Igreja Católica global.

Caruso entrou na Praça de São Pedro com seu marido às 7h da manhã, para garantir um lugar para assistir à procissão solene que levou o corpo do papa para a Basílica de São Pedro, onde permanecerá em velório por três dias.

"Este papa foi muito importante", disse Caruso, falando com seu marido, Roberto Vallone. "(Francisco) mudou muitas coisas... esperemos que seu sucessor continue com essas mudanças e que não haja retorno."

Os fiéis católicos -- já esperados em Roma em grande número para o feriado da Páscoa e o Ano Santo católico em curso -- poderão prestar suas últimas homenagens ao papa até a noite de sexta-feira.

O funeral, que trará o presidente dos EUA, Donald Trump, e outros líderes mundiais a Roma, ocorrerá na manhã de sábado. As autoridades italianas esperam que cerca de 200.000 pessoas compareçam.

"Esta é a primeira vez que venho prestar minhas homenagens a um papa", afirmou Maria Russo, uma voluntária italiana do hospital infantil Bambino Gesu, em Roma.

Ela disse que conheceu Francisco durante uma audiência papal semanal na Praça de São Pedro no ano passado e o presenteou com um nariz de palhaço vermelho, algo que a equipe médica usa para animar seus pacientes.

A transferência do corpo do papa ocorreu sob um Sol quente de primavera em Roma. Multidões estavam assistindo da grande esplanada na Praça de São Pedro, em frente à basílica, enquanto os sinos tocavam suavemente e um coral masculino entoava cânticos.

Alguns peregrinos também viajaram a Roma para a cerimônia esperada para que Francisco proclamasse o primeiro santo da Igreja da geração do milênio, que deveria ter sido realizada no domingo, mas agora foi adiada indefinidamente.

A peregrina norte-americana Sylvia Cantu Stewart disse que viajou para ver Carlo Acutis, que morreu de leucemia aos 15 anos em 2006, tornar-se santo.

"Nossos planos mudaram, e sentimos que é um plano de Deus que estamos aqui", declarou ela, afirmando que se sentiu "abençoada" pela coincidência.

Francisco, cujo nome de nascimento é Jorge Mario Bergoglio, era argentino e foi o primeiro pontífice católico do hemisfério ocidental.

Alguns de seus compatriotas argentinos também estavam na multidão em frente à Basílica. Francisco deixou sua terra natal em 2013 para se tornar o chefe da Igreja e nunca mais voltou para visitá-la.

"Nos últimos anos, ele não tem tido uma relação tão próxima com a Argentina", disse a argentina Sofia Solari. "Mas nós, minha família, o entendemos. Mesmo que haja muitos na Argentina que não estejam tão felizes porque ele (ficou) longe."