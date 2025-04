UOL anuncia parceria com site Economia Real

DO UOL

O UOL, maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia e serviços digitais, anuncia uma parceria editorial e comercial com o site Economia Real.

Do mesmo grupo que edita o portal Notícias da TV, o Economia Real nasce com o objetivo de explicar a economia para pessoas físicas e micro, pequenos e médios empreendedores (MPMEs), por meio de uma linguagem simples e direta.

O Economia Real publica textos e conteúdo multimídia que pretende traduzir o 'economês' para o cotidiano das pessoas que almejam melhorar o padrão de vida - ou, simplesmente, se informar.

Ele nasce com as editorias Dinheiro, Economia, Negócios, Carreira e Finde. O foco nos MPMEs permeia todos os conteúdos da plataforma, com páginas temáticas para os setores de Comércio, Serviços, Indústria, Agro, Infra e Tecnologia, além de reportagens sobre comportamento e consumo.

O site também traz colunas que aprofundam o debate sobre economia e empreendedorismo. Elaine Bast, ex-repórter da TV Globo; Marcela Zaidem, especialista em cultura organizacional; Matheus Ceballos, especialista em gestão de produtos e o contador Vitor Rossi Sampaio serão alguns dos colunistas.

Daniel Castro é o publisher e sócio-fundador do Economia Real. Castro tem como sócio Erick Matheus Nery, que assume o posto de editor-chefe do veículo.