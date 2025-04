Haddad diz não ver risco de recessão e projeta 2,5% de crescimento no país

Do UOL, em Brasília

O ministro Fernando Haddad disse que o Brasil está atento ao cenário externo, mas não acredita em recessão no país por causa da guerra fiscal deflagrada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

O ministro da Fazenda mantém a previsão de crescimento de 2,5% neste ano. O índice é maior que a estimativa do Boletim Focus divulgado na terça. O documento reúne a expectativa dos agentes econômicos e projeta crescimento de 2%. A declaração foi feita no CNN Talks, evento ocorrido em Brasília.

Haddad afirmou que a economia brasileira cresce um pouco menos em 2025. Ele atribui a situação à desvalorização do dólar e à elevação nos juros para segurar a inflação.

Haddad ponderou que a previsão se baseia no cenário atual. "Eu não vejo risco de recessão no Brasil. Obviamente, nós estamos olhando para a situação atual e temos que observar como as questões geopolíticas vão se acomodar".

A guerra fiscal é monitorada pelo Ministério da Fazenda. De acordo com Haddad, os desdobramentos da disputa Estados Unidos e China podem ter efeitos negativos na economia mundial e afetar o Brasil.

O ministro considera a situação atual insustentável. Ele justifica a previsão por causa do impacto que o tarifaço de Trump acarreta. Mantido o cenário atual, a guerra fiscal afetará cadeias globais responsáveis por quase metade do PIB mundial.

Haddad usou o termo "novela" para classificar a guerra fiscal. Ele declarou que não é possível prever os próximos capítulos, mas muita coisa vai acontecer. "Nós estamos no começo de uma novela que ainda vai se arrastar por algum tempo."