Cursos de medicina terão exame anual do MEC para avaliar qualidade

Em meio a uma queda na qualidade dos cursos de medicina, o MEC (Ministério da Educação) lançou um exame anual para avaliar a formação dos futuros médicos do Brasil.

O que aconteceu

Primeira edição da prova será aplicada em outubro deste ano. O Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) será aplicado para alunos do último ano do curso de medicina, já inscritos no Enade, a avaliação do ensino superior. Profissionais interessados em utilizar a nota para o exame de residência médica também poderão participar após pagamento de uma taxa —valor não foi divulgado.

Como o exame será anual, o MEC entende que poderá avaliar mais de perto a qualidade na formação dos médicos. Isso, porque, o Enade, que avalia diferentes cursos do ensino superior, ocorre a cada três anos. Entre os objetivos da nova prova estão avaliar o desempenho dos alunos de medicina e o uso das notas para seleção da residência médica, afirmou Ulysses Tavares Teixeira, diretor de avaliação da educação superior.

A prova será composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha. Os participantes terão que responder perguntas sobre as áreas de clínica médica, cirurgia geral, saúde mental, entre outras. A avaliação será produzida pelo Inep, órgão ligado ao MEC, com a colaboração da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Inscrições serão abertas entre maio e junho para as instituições de ensino, já os participantes formados poderão se inscrever em julho. A previsão do MEC é que a divulgação dos resultados individuais ocorra ainda em dezembro deste ano.

Nosso objetivo aqui hoje é garantir a formação de bons profissionais de saúde, afirmou ministro da Educação. Camilo Santana voltou a dizer que o MEC suspendeu a autorização de cursos de enfermagem à distância. "Não somos contra o ensino à distância, mas precisamos garantir qualidade."

27,3% dos cursos de medicina nas faculdades particulares obtiveram notas baixas no Enade 2023. Nas universidades públicas, o indicador ficou em 6%. Ao todo, o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) foi aplicado para 31 mil formandos de 309 cursos de medicina —190 são de instituições privadas.

Vamos poder avaliar as instituições [de ensino] e até para corrigir os rumos. O Conselho Nacional da Educação vai avaliar as diretrizes curriculares nacionais da medicina e nós vamos procurar, em uma segunda etapa, instituir a prova de progresso, talvez no meio do curso, porque geralmente quando você faz a prova no final do curso, não tem mais como avaliar.

Camilo Santana, ministro da Educação

Os cursos de medicina no Brasil

Apenas seis cursos alcançaram a nota máxima, 5. Das seis instituições, cinco são privadas sem fins lucrativos e uma é pública. A maioria está localizada no estado de São Paulo e uma em Minas Gerais.

O Congresso discute a criação da "OAB da medicina" para melhorar a qualidade dos cursos. Segundo a proposta, a aprovação no exame seria obrigatória para exercer a profissão. O CFM (Conselho Federal de Medicina), que ficaria responsável pela prova, é um dos defensores da medida. Há entidades das instituições privadas que são contra a avaliação por entenderem que o exame pode representar uma "barreira de entrada significativa".

O Brasil viveu uma explosão na oferta de cursos de medicina. Recentemente, o ministro da Educação defendeu a regulação das mensalidades cobradas por faculdades de medicina para não ocorrer o que chamou de "cobranças abusivas".

Na ocasião, Camilo sugeriu a criação do Instituto de Regulação da Educação Superior do Brasil. Segundo ele, o órgão ajudaria o MEC a "monitorar e acompanhar a qualidade, mas também a entender por que determinadas faculdades de medicina cobram R$ 15 mil, enquanto outras cobram R$ 10 mil ou R$ 8.000".