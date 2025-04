Amanda Klein: Efeitos mais perversos do tarifaço são de longo prazo

Os efeitos mais perversos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump são de longo prazo: a queda de produtividade no mercado de trabalho e o potencial de crescimento, afirmou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto.

O FMI divulgou o seu relatório ontem de projeção de crescimento econômico global, e as perspectivas não são animadoras. Nas palavras do Conselheiro Econômico do Fundo, estamos entrando em uma nova era em que o sistema global que conhecíamos e que funcionou nos últimos 80 anos está sendo 'resetado', e o efeito imediato será crescimento menor.

O efeito ainda mais perverso, mais pernicioso, que não está explícito no relatório, mas que, segundo me contou a economista Márcio Holland, deve acontecer a longo prazo, que é a perda de produtividade do mercado de trabalho, o que em economia se entende como choque permanente, porque leva a uma perda, a uma queda do crescimento potencial no longo prazo, ao longo do tempo.

Amanda Klein

Amanda Klein também falou sobre os efeitos para o Brasil e sobre as nações que sentirão o ''golpe'' de forma mais dura, segundo as projeções.

Os golpes mais duros serão sentidos pelos Estados Unidos, justamente o país que resolveu erguer aquelas barreiras tarifárias contra o resto do mundo, o México, que deve entrar em recessão ainda nesse ano de 2025, e em menor medida a China.

Para o Brasil, a previsão do FMI é um pouco mais alentadora. Em vez de crescer 2,2%, que era a estimativa de crescimento do relatório do Fundo em janeiro, vai crescer 2%, que de resto está absolutamente em linha com as previsões do mercado financeiro interno, o Ministério da Fazenda e o Banco Central.

Amanda Klein

Embora não preveja uma recessão imediata, ilimitada, global, o relatório do FMI tão pouco descarta àquela recessão técnica, que são dois trimestres consecutivos de queda, observou Amanda durante o programa.

Outra coisa que o FMI aponta é que a perda dos empregos industriais é um dos motivos por trás desse decreto de tarifaço do Trump, ele quer trazer de volta essas fábricas, esses empregos industriais para o meio oeste americano, não foi provocada pela globalização, e sim pela automação e pelo progresso tecnológico.

Em suma, teremos menor crescimento do comércio, alocação de ativos em setores domésticos menos competitivos, queda da produtividade e queda do potencial de crescimento. Esse é o cenário distópico do 'reset' global de Donald Trump.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: