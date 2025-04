Motta diz que IR é prioridade e 'não vai permitir' que anistia atrapalhe

Do UOL, em Brasília

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais é prioridade e "não vai permitir" que anistia prejudique votação.

O que aconteceu

Fala foi em evento com Haddad. Motta estava em evento organizado pela CNN Brasil, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Motta disse que não permitirá que outras pautas, como a da anistia a acusados de envolvimento nos ataques aos três Poderes em 8 de janeiro de 2023, interfiram na discussão desta matéria.

Avanço na tramitação. O presidente da Câmara disse ainda que a comissão especial que tratará da isenção do IR será instalada nos próximos dias. A proposta precisa ser aprovada nas duas Casas e sancionada por Lula ainda neste ano para que possa valer para o ano que vem.

Motta defende não misturar os assuntos. Ele disse que o tema da anistia divide a Câmara desde que ele era candidato à presidência da Casa, no final do ano passado.

Não precisa de diante de uma crise internacional criar mais crise no país.