Desaceleração da atividade é sinal de que política monetária está funcionando, diz David, do BC

(Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou nesta quarta-feira que a recente desaceleração da atividade econômica no Brasil, que, segundo ele, tem caminhado para um "platô", é um sinal de que a política monetária está funcionando.

Falando em seminário do JP Morgan, às margens das reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington, David ressaltou, por outro lado, que a inflação continua sendo um fator de preocupação para a autarquia, uma vez que não deve recuar nos próximos meses.

"A atividade econômica atingindo um platô ou desacelerando um pouco é um sinal de que a política monetária está funcionando. Estamos vendo isso... há sinais de que a política monetária está definitivamente funcionando", disse David.

"(Mas) acredito que já foi dito antes, e eu já disse duas vezes, que não esperamos que a inflação caia nas próximas semanas ou meses."

A atividade econômica brasileira, medida pelo Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do BC, teve em fevereiro alta de 0,4%, em dado dessazonalizado, desacelerando em relação à alta de 0,9% registrada em janeiro.

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no entanto, acelerou na base anual em março, chegando a 5,48%, de 5,06% no mês anterior. A meta oficial é de 3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O diretor ainda apontou que existe um consenso entre os membros do BC de que o atual patamar da taxa básica de juros, a 14,25% ao ano, é de fato contracionista.

"Temos um super consenso de que estamos em território contracionista", disse.

Em sua mais recente reunião de política monetária, o BC elevou a Selic em 1 ponto percentual pelo terceiro encontro consecutivo, como havia sinalizado anteriormente, e orientou apenas que seu próximo movimento deve ser um aumento de menor magnitude.

Segundo David, o atual nível de incerteza no cenário internacional, em decorrência das tensões comerciais geradas pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não permite que a autoridade monetária forneça uma orientação sobre os próximos movimentos da Selic.

"Para fazer um 'guidance', você precisa ter muita certeza de onde você quer estar e porque. Estamos longe disso, é muito pelo contrário", afirmou o diretor, acrescentando que o cenário incerto torna mais difícil o trabalho do Banco Central em controlar a inflação.

Ele disse que o objetivo do BC é trazer a inflação para a meta ao menor custo possível para a sociedade, mas que uma demora na convergência dos preços para a meta pode gerar uma deformação permanente e custosa no longo prazo.

INTERVENÇÕES CAMBIAIS

No seminário, David defendeu que a autarquia precisa de várias ferramentas para reagir a cenário em que o mercado de câmbio se torna disfuncional, ressaltando que o câmbio é flutuante no país e que as reservas internacionais servem como proteção em momentos com esses.

"Nós temos que ter diferentes ferramentas para reagir quando os mercados ficam em condições disfuncionais", apontou.

Em dezembro do ano passado, a autoridade monetária vendeu um total de 32,6 bilhões de dólares ao mercado, considerando operações de linha e operações de venda de moeda sem compromisso de recompra, em meio também a uma disparada do dólar.

A desvalorização da moeda brasileira veio na esteira da reação negativa do mercado ao duplo anúncio pelo governo no fim de novembro de um pacote de medidas de contenção de gastos e de um projeto de reforma do Imposto de Renda, o que elevou as preocupações com o controle das contas públicas.

