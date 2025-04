Caminho do Brasil é de diálogo, de aprofundar relações com EUA e China, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu que o caminho a ser adotado pelo Brasil na guerra tarifária é de dialogar tanto com os Estados Unidos como com a China e aprofundar as relações entre ambos os países. Segundo Alckmin, o Brasil abraça o multilateralismo e o livre comércio.

"O Brasil tem característica que é não ter litígio com ninguém, é o promotor da paz e do diálogo. O maior parceiro comercial do Brasil é a China e os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Então, o caminho do Brasil é o diálogo com os dois, e aprofundar as relações com os dois", disse ele, em entrevista à rádio Itatiaia nesta quarta-feira, 23.

Na avaliação de Alckmin, o Brasil não é "problema" para os Estados Unidos, citando que, dos dez produtos que os Estados Unidos mais exportam ao País, oito não pagam imposto. "O Brasil defende o multilateralismo e o livre comércio. No livre comércio, quem ganha é o povo", comentou. "Nossa postura é de diálogo e abrir novas oportunidades", declarou.

Questionado se deve ter alguma novidade sobre a negociação com os Estados Unidos na esteira do tarifaço de Donald Trump, Alckmin disse que não se pode falar em data, mas pontuou: "Acredito que não vai demorar."