IR: Saiba onde encontrar atendimento gratuito para fazer a declaração

O contribuinte tem pouco mais de um mês para fazer a declaração do Imposto de Renda 2025. Acertar as contas com o leão pode ser confuso e também caro, já que, para várias pessoas, pagar um profissional para fazer o serviço é tão difícil quanto preencher o formulário sem erros.

Há lugares, porém, que oferecem atendimento gratuito, feito por especialistas, para que o contribuinte fique em dia com a Receita Federal.

Saiba onde buscar atendimento gratuito:

UNICID (São Paulo - SP)

Para ser atendido, é solicitado que o contribuinte leve leite em pó ou fraldas geriátricas em apoio a uma ação social da universidade. O serviço é realizado por estudantes de Ciências Contábeis vinculados ao NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal), supervisionados por professores e com apoio técnico da Receita Federal.

Tipo de ajuda que oferece: Fornece informações para fazer a declaração do IR e tira dúvidas sobre planejamento financeiro pessoal.

Endereço completo e telefone: Rua Cesário Galeno, 475 - Tatuapé/SP (próximo à estação Carrão do Metrô) | (11) 2178-1212

Data: até 28 de maio

Como participar: Atendimento presencial ocorre por ordem de chegada (sem necessidade de agendamento), de segunda a sexta-feira, a partir das 18h



Braz Cubas (Mogi das Cruzes - SP)

O Imposto de Renda Solidário será realizado em parceria com o Sebrae durante abril e maio. Quem desejar pode contribuir com um quilo de alimento ou kit de higiene pessoal, que serão doados a instituições locais.

Tipo de ajuda que oferece: Orienta os contribuintes no preenchimento correto da declaração para evitar erros junto à Receita Federal

Endereço completo e telefone: Bloco A, sala 213ª - Av. Francisco Rodrigues Filho, 1233 - Vila Mogilar - Mogi das Cruzes

Datas: 25 e 26 de abril; 09 e 10 de maio; 23 e 24 de maio (sextas-feiras (14h às 18h) e sábados (9h às 13h)

Como participar: Não é necessário agendamento, apenas retirada de senha no local.

UDF (Brasília - DF) - Centro Universitário do Distrito Federal

O Plantão Fiscal 2025 oferece atendimento gratuito presencial e online à população do Distrito Federal, promovido pelo Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), com suporte técnico da Receita Federal.

O serviço é direcionado a pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5 mil, empregadores domésticos e MEIs.

Instituição: Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)

Tipo de ajuda que oferece: Plantão Fiscal 2025 oferece atendimento gratuito presencial e online à população do Distrito Federal, com suporte técnico da Receita Federal

Endereço completo e telefone: Edifício sede do UDF - 1º andar - 704/904 Sul, Conjunto A - Asa Sul - Brasília-DF

Datas: até 30 de maio

Como participar: Presencial de segunda a sexta, das 18h30 às 19h30 (por ordem de chegada). Para o atendimento online, as dúvidas podem ser enviadas para o e-mail naf@udf.edu.br, com o assunto "Imposto de Renda Pessoa Física". Dependendo do caso, o atendimento pode ser agendado por vídeo ou áudio.

Cesuca (Cachoeirinha, RS)

O Centro Universitário Cesuca realiza gratuitamente um serviço de orientação e preenchimento da Declaração do IRPF 2025, para pessoas físicas e para MEIs. A iniciativa busca auxiliar os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais dentro do prazo estabelecido pela Receita Federal, que vai até 30 de maio de 2025.

Documentação necessária para ser atendido:

CPF do titular e dos dependentes;

Informes de rendimentos (emprego, bancos, aplicações financeiras);

Comprovantes de despesas médicas e educacionais de 2024;

Escritura ou IPTU (se possuir imóvel), dados de veículos;

Declaração de IR do ano anterior.

Tipo de ajuda que oferece: Serviço gratuito de orientação e preenchimento da Declaração do IRPF 2025 para pessoas físicas e para MEIs

Endereço completo e telefone: campus do Cesuca - Rua Silvério Manoel da Silva, 160, Cachoeirinha-RS

Datas: até 30 de maio

Como participar: Atendimentos serão realizados aos sábados, das 8h às 12h, no campus da instituição. Para participar, é necessário realizar um agendamento prévio via e-mail (guilherme@cesuca.edu.br) ou telefone. (51) 99955-4013

Universidade Cruzeiro do Sul

A Universidade Cruzeiro do Sul promove, em maio, a Jornada do Imposto de Renda, serviço gratuito para auxiliar os contribuintes na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2025.

Contribuintes interessados em obter o serviço devem apresentar os seguintes documentos:

CPF do titular, cônjuge e dependentes legais;

Comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes empregadoras;

Informes de rendimentos financeiros de instituições bancárias;

IPTU (caso possua imóvel próprio) e escritura do imóvel;

Dados de veículos (marca, modelo, ano de fabricação, RENAVAM e placa);

Recibos de despesas médicas e educacionais de 2024 (titular e dependentes);

Outros comprovantes e recibos relevantes;

Cópia da última declaração entregue (ano de 2024, com base no exercício de 2023);

Para quem possui conta no Gov.br (principalmente para quem possuir as contas prata e ouro do Gov.br), levar a senha de acesso no dia do atendimento.



Tipo de ajuda que oferece: Jornada do Imposto de Renda, serviço gratuito para auxiliar os contribuintes na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2025

Endereço:

03/05/2025 - das 9h às 15h - Campus Guarulhos - Av. Salgado Filho, 100

03/05/2025 - das 9h às 15h - Campus Santo Amaro - Av. Das Nações Unidas, 18.605

10/05/2025 - das 9h às 15h - Campus Paulista - Av. Paulista, 1415

10/05/2025 - das 9h às 15h - Campus São Miguel - Av. Doutor Ussiel Cirilo, 225

Durante a semana - Campus Paulista - Av. Paulista, 1415

Agendamentos: formulário on-line, via e-mail sinkunas@cruzeirodosul.edu.br

Datas: até 30 de maio

Estácio (RJ)

Além das 11 unidades, a Estácio também atenderá os contribuintes virtualmente, por meio do NAF (Núcleo de Atendimento Fiscal) digital do Brasil.

Os contribuintes de todo o país poderão contar com diversos serviços digitais gratuitos. Entre eles, destacam-se o preenchimento, a declaração e o envio do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 (IRPF) - DIRPF, análise da malha, emissão e regularização de CPF, CNPJ, Microempreendedor Individual (MEI), E-Social, Simples Nacional, PERDCOMP, Código E-CAC, análise de Situação Fiscal, DARF; REDESIM, Certidões Negativas, Parcelamentos, Emissões de DARF e outras ações inerentes ao site da Receita Federal.

Tipo de ajuda que oferece: Especialistas tiram dúvidas, ajudam a preencher o documento e enviam a declaração para Receita Federal

Endereço:

Estácio Madureira - Estrada do Portela, 222 Madureira Shopping - Pisos 5, 6 e 7

Estácio Nova América (Zona Norte) - Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho

Estácio Centro I - Av. Pres. Vargas, 642 - Centro

Estácio R9 Taquara (Jacarepaguá) - Rua André Rocha, 838 - Taquara

Estácio Tom Jobim (Barra da Tijuca) - Avenida das Américas, 4.200

Estácio Campo Grande (West Shopping/Zona Oeste) - Estrada do Mendanha, 555

Estácio Nova Iguaçu (Baixada Fluminense) - Rua Oscar Soares (antiga Plínio Casado), 1.466

Estácio Niterói - Rua Eduardo Luiz Gomes, 134 - Morro do Estado. Niterói

Estácio Alcântara (São Gonçalo) - Rua Manoel João Gonçalves, 410 - Alcantara, São Gonçalo

Estácio Cabo Frio (Região dos Lagos) - Rua General Alfredo Bruno Gomes Martins, s/n - Lote 19 - Braga, Cabo Frio

Estácio Queimados - R. Eloy Teixeira, 165 - Centro, Queimados - RJ.

Atendimentos virtuais: Os contribuintes de todas as partes do país podem enviar as dúvidas para naf.digital@estacio.br

Datas: até 30 de maio

Como participar: As 11 unidades da Estácio do Rio de Janeiro oferecem serviços gratuitos para quem vai declarar e entregar o imposto de renda: Nova América, Madureira, Centro (Presidente Vargas), Tom Jobim (Barra da Tijuca), R9 (Taquara), Campo Grande, Nova Iguaçu, Queimados, Niterói, Alcântara e Cabo Frio. Os atendimentos serão realizados durante horário comercial.

Universidade Paulista - UNIP

Os professores e coordenadores do curso de Ciências Contábeis da UNIP supervisionam os alunos da instituição, que preparam e enviam a declaração para a Receita Federal sem nenhum custo para o contribuinte. A atividade será realizada gratuitamente em 19 campi da Universidade Paulista - UNIP. O atendimento será feito por ordem de chegada.

Documentos exigidos:

Informe de Rendimentos das fontes pagadoras (empregador, aluguel, INSS etc).

Informe de Rendimentos Financeiros onde mantém conta bancária.

Relação de dependentes e respectivos CPFs.

Comprovante das despesas médicas do contribuinte e seus dependentes (pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, exames laboratoriais etc).

Comprovantes das despesas de instrução do contribuinte e seus dependentes (pagamentos efetuados referentes à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino médio e Educação Superior, tais como os cursos de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado, Profissionalizantes e de Especialização).

Para declaração de veículos automotivos, o declarante deve portar a documentação, inclusive o Renavam. Caso tenha vendido algum veículo já declarado, deve trazer a documentação da venda.

Em caso de declaração de imóveis é necessário informar: data de aquisição, área do imóvel, inscrição municipal (IPTU), registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de imóveis.

Cópia da última declaração entregue, inclusive o recibo de entrega (se tiver).

RG e CPF.

Tipo de ajuda que oferece: professores e coordenadores do curso de Ciências Contábeis supervisionam alunos da instituição, que preparam e enviam a declaração para a Receita Federal sem nenhum custo para o contribuinte

Endereço completo e telefone:

São Paulo - Capital / Grande SP, nos dias 10, 17 e 24/05, das 9h às 13h:

- Alphaville - Avenida Yojiro Takaoka, 3.500 Santana de Parnaíba | 11 4152.8888

- Anchieta - Rua General Leite de Castro, 201 - Jardim Santa Cruz, São Paulo (SP) | 11 2332.1300

- Chácara Santo Antônio - Rua Cancioneiro Popular, 20 - Chácara Santo Antônio, São Paulp (SP) | 11 2114.4000

- Cidade Universitária / Marginal Pinheiros - Avenida Torres de Oliveira, 330 - Jaguaré, São Paulo (SP) | 11 3767.5800

- Marquês de São Vicente - Avenida Marquês de São Vicente, 3001, Água Branca, São Paulo (SP) | 11 3613.7000

- Norte (Vila Guilherme) - Rua Amazonas da Silva, 737, Vila Guilherme, São Paulo (SP) | 11 2790.1550

- Paraíso - Rua Vergueiro, 1211 - 8º andar, Paraíso, São Paulo (SP) | 11 2166.1000

- Paulista - Avenida Paulista, 900, Bela Vista, São Paulo, SP | 11 3170.3700

- Tatuapé - Rua Antônio Macedo, 505, Tatuapé, São Paulo, SP | 11 2090.4500

São Paulo - Interior:

- Araraquara - Avenida Alberto Benassi, 200, Parque das Laranjeiras Araraquara, São Paulo (SP) | 16 3336.1800

- Campinas (Swift) - Avenida Comendador Enzo Ferrari, 280, Swift, Campinas (SP) | 19 3776.4000

- Jundiaí - Avenida Armando Giassetti, 577, Vila Hortolândia, Jundiaí (SP). 11 4815.2333

- Ribeirão Preto - Avenida Carlos Consoni, 10, Jardim Canadá, Ribeirão Preto (SP) | 16 3602.6700

- Santos - Avenida Francisco Manuel, sem número, Vila Matias, Santos (SP) | 13 4009.2000

- São José do Rio Preto - Avenida Juscelino K. de Oliveira, sem número, Jardim Tarraf II, São José do Rio Preto (SP). | 17 237.5000

- São José do Rio Pardo - Rua Santa Terezinha, 160, Centro, São José do Rio Pardo (SP). | 19 3681.2655

- São José dos Campos - Rodovia Presidente Dutra, KM 157,5, Pista Sul, São José dos Campos (SP). | 11 2136.9000

- Sorocaba - Avenida Independência, 210, Éden, Sorocaba (SP) | 15 3412.1000

Outros Estados (nos dias 10, 17 e 23/05, das 9h às 13h).

- Goiânia (nos dias 10, 17 e 23/05, das 9h às 13h)

Rodovia BR 153, KM 503, Fazenda Botafogo, Goiânia (GO) | 62 3239.4000

Como participar: O atendimento será feito por ordem de chegada: no estado de SP, Capital, Grande SP, Litoral e Interior, nos dias 10, 17 e 24/05, das 9h às 13h. Em Goiânia (GO), nos dias 10, 17 e 23/05, das 9h às 13h.

Mackenzie

A instituição criou a Campanha Imposto de Renda Solidário. Professores e alunos voluntários ajudarão os contribuintes com dúvidas no preenchimento e envio da Declaração do IR.

O serviço é gratuito, deve ser agendado no site e atenderá contribuintes com renda até R$ 50 mil por ano.

Os contribuintes precisam apresentar os seguintes documentos:

Informes de rendimento de instituições financeiras

Informes de rendimento fornecidos por todas as fontes pagadoras

Informes de rendimentos do cônjuge, se a declaração for conjunta

Informes de rendimento dos dependentes (se houver)

Informe de rendimento da entidade de previdência complementar (se houver)

Comprovantes de gastos com educação pessoal ou dos dependentes

Recibos ou notas fiscais de gastos com saúde do contribuinte ou de dependentes

Comprovante de pagamento de previdência complementar

Comprovante de pagamento de pensão alimentícia judicial

Documentos de compra e venda de bens como imóveis e veículos.

Tipo de ajuda que oferece: Professores e alunos voluntários ajudarão os contribuintes com dúvidas no preenchimento e envio da Declaração do IR.

Endereço completo e telefone: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), localizado na rua Maria Antônia, 163 - 1º andar |

Datas: até 19 de maio - de segunda a sexta, das 15h às 18h. Como participar: Agendamento: https://irmackenzie.setmore.com/

Centro Paula Souza

Alunos e professores das Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estaduais, administradas pelo Centro Paula Souza, prestam consultoria gratuita para orientar os contribuintes

Os atendimentos são realizados por alunos de diferentes cursos, sempre sob supervisão de coordenadores e professores. Algumas unidades solicitam contrapartidas, como doação de alimentos, para instituições beneficentes. Em outras, é necessário agendar o serviço em razão do número limitado de vagas.

Documentos

Comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2024.

Declaração anterior, com recibo de entrega (se houver).

RG, CPF e título de eleitor.

Endereço residencial.

Dados da conta bancária para restituição.

Comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros).

Conheça as Etecs e Fatecs que oferecem o serviço. Clique nos nomes para saber a localização.

Tipo de ajuda que oferece: Consultoria gratuita para orientar os contribuintes

Endereço: https://www.cps.sp.gov.br/consultoria-gratuita-para-declaracao-do-irpf-continua-nas-etecs-e-fatecs/

Como participar: Basta acessar o site e clicar nos nomes para saber a localização. As unidades estão listadas por ordem alfabética de município, com datas e horários dos plantões.