Atividade empresarial dos EUA desacelera em abril, mostra PMI

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A atividade empresarial nos Estados Unidos desacelerou para o nível mais baixo em 16 meses em abril e os preços cobrados por bens e serviços subiram em meio à incerteza causada pelas tarifas, reforçando os temores do mercado financeiro de uma estagflação que pode colocar o Federal Reserve em uma situação difícil.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global divulgado nesta quarta-feira também mostrou que a política comercial protecionista do presidente Donald Trump, que elevou a taxa tarifária média efetiva dos Estados Unidos a níveis nunca vistos em mais de um século, e a repressão à imigração estão prejudicando as exportações de produtos e o turismo.

As empresas também estavam relutantes em contratar, o que, segundo a S&P Global, foi atribuído a "preocupações com as perspectivas econômicas e ambientes de demanda, tanto no país quanto nos mercados de exportação, com preocupações crescentes com custos e disponibilidade de mão de obra". A confiança nas condições de negócios nos próximos 12 meses também se deteriorou.

O PMI Composto, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu para 51,2 neste mês, nível mais baixo desde dezembro de 2023 e após leitura de 53,5 em março. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

A pesquisa foi realizada entre 9 e 22 de abril, bem depois do anúncio das tarifas do "Dia da Libertação" de Trump e do subsequente adiamento de 90 dias das tarifas recíprocas sobre mais de 50 parceiros comerciais. Trump, no entanto, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas para 145%.

Pequim retaliou com suas próprias tarifas, desencadeando uma guerra comercial entre os dois gigantes econômicos. Uma tarifa universal de 10% sobre quase todos os parceiros comerciais continua em vigor, assim como as tarifas de 25% sobre automóveis, aço e alumínio.

O PMI preliminar de manufatura subiu para 50,7, de 50,2 em março e contra expectativa de economistas consultados pela Reuters de 49,1.

O PMI preliminar de serviços recuou para 51,4, de 54,4 no mês passado e projeção de 52,5.

(Reportagem de Lucia Mutikani)