Tales: Impacto inicial de desvio no INSS será sobre ministro da Previdência

O caso de desvio de R$ 6,3 bilhões no INSS atinge em cheio Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, que precisa vir a público para prestar esclarecimentos, afirmou o colunista Tales Faria na edição de hoje do UOL News.

Alessandro Stefanutto, presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e filiado ao PSB, foi afastado em meio às investigações sobre uma cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

O primeiro impacto é sobre o ministro da Previdência. Carlos Siqueira, presidente do PSB, disse que o partido não foi consultado quando Stefanutto foi indicado para presidir o INSS. A frase dele é a seguinte: 'Embora seja do PSB, ele foi escolhido pelo ministro Lupi sem qualquer indicação do partido'. Ou seja: lavou as mãos e botou em cima do Lupi, que é do PDT.

Lupi terá que responder por isso, em um momento no qual há muito rebuliço no governo por conta da reforma ministerial. A turma já quis a cabeça do Lupi várias vezes e os partidos estão querendo o cargo dele. Lupi entra na frigideira por causa disso e certamente terá que responder se foi ele quem escolheu e o motivo pelo qual fez isso. Tales Faria, colunista do UOL

Tales estranhou o fato de Stefanutto ter ocupado um cargo durante o governo de Jair Bolsonaro, mesmo pertencendo a um partido de esquerda.

Stefanutto era diretor de finanças na gestão de Bolsonaro e, pelo jeito, o esquema começou lá. É estranho alguém do PSB ocupar esse cargo com Bolsonaro, que não era dado a deixar esquerdistas dentro do governo.

Essa história está muito mal contada até agora. É preciso que o governo seja duro. Lupi tem que vir a público para se explicar. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: