Vacinação contra pólio em Gaza será retomada no sábado, dizem agências

(Reuters) - A terceira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite em Gaza começará no sábado, informaram organizações de ajuda humanitária nesta sexta-feira, depois que o lançamento foi prejudicado por bombardeios israelenses, pelo deslocamento em massa e pela falta de acesso.

A campanha contra a pólio começou em 1º de setembro, depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou, em agosto, que um bebê estava parcialmente paralisado pelo vírus da pólio tipo 2, o primeiro caso desse tipo no território em 25 anos.

A pausa humanitária para a realização da campanha havia sido acordada, mas a OMS e a agência da ONU para crianças, Unicef, disseram que a área coberta pelo acordo havia sido substancialmente reduzida em relação à pausa anterior, em setembro, e agora cobriria apenas a Cidade de Gaza.

A fase final da campanha tinha como objetivo atingir cerca de 119.000 crianças com menos de 10 anos de idade no norte de Gaza com uma segunda dose da nova vacina oral contra a pólio tipo 2 (nOPV2). No entanto, agora é improvável que essa meta seja atingida devido a restrições de acesso, disse o comunicado.

A Cogat, a agência de assuntos civis palestinos do Exército israelense, disse que estava ajudando a coordenar a campanha de três dias e que, uma vez concluída, haveria uma avaliação para decidir se o cronograma seria estendido.

"Essa coordenação garantirá que a população possa chegar com segurança aos centros médicos onde as vacinas serão administradas", disse o órgão em um comunicado.

(Por Matthias Williams)