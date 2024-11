Bolsa cai e dólar sobe nesta sexta, mesmo após dados positivos dos EUA

A Bolsa de Valores de São Paulo trabalha nesta sexta-feira (01) em baixa. Por volta das 11h, o Ibovespa caía 0,33%, para 129.290 pontos.

O dólar virou e agora sobe 0,42% para R$ 5,805. O dólar turismo é vendido a R$ 6,02.

O que está acontecendo?

Bolsa e dólar repercutem hoje o mercado de trabalho dos Estados Unidos. A criação de vagas em outubro desacelerou para seu ritmo mais fraco desde o final de 2020, com o impacto dos furacões Helene e Milton e da greve da Boeing.

As vagas medidas pelo dado de folha de pagamento não agrícolas — o chamado Payroll — aumentou apenas em 12 mil postos no mês. É uma queda acentuada em relação a setembro (geração de 254 mil postos) e abaixo da estimativa do mercado de 100 mil vagas, segundo o Bureau of Labor Statistics, nesta sexta. Foi o menor ganho desde dezembro de 2020.

Por que isso importa?

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) usa esse dado, além de outros indicadores, para definir os juros americanos. Na próxima quarta (6), sai a nova taxa. Se ela cai, é bom para o Brasil. Se baixa pouco ou fica estável, é ruim, pois o capital de investidores do mundo todo permanece aplicado no Tesouro americano (que paga esse juro), em vez de vir para mercados mais arriscados, como o brasileiro.

O que o Fed deve fazer?

Como a baixa foi causada por motivos pontuais, ficou difícil prever. "O resultado mantém o ambiente de incertezas", diz Júlio Mora, fundador e gestor da Choice Investimentos. Para tentar reaquecer o mercado, Fed poderia fazer um corte maior.

Mas o banco também pode alegar que os motivos do desaquecimento foram sazonais. " Mesmo considerando esses impactos do furacão e da greve, que já se imaginava que seriam significativos, é ainda um número bastante baixo", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

Foi uma surpresa para o mercado essa baixa. "Muito abaixo do esperado mesmo. Logo que o dado saiu, o dólar despencou no mundo e os índices internacionais subiram bem com a expectativa de uma queda maior nas taxas de juros dos Estados Unidos", diz Rodrigo Cohen, analista de investimentos e cofundador da Escola de Investimentos. A expectativa, até agora, era de um corte de 0,25 ponto percentual.

No Brasil

A produção industrial subiu 1,1% em setembro em relação a agosto, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado veio acima das expectativas dos analistas, que apontavam alta de 1%.