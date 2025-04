Tensões comerciais podem levar a quedas nas bolsas de valores, diz FMI

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Os principais eventos de risco geopolítico, incluindo as tensões comerciais, podem desencadear grandes correções nos preços das ações, disse o Fundo Monetário Internacional (FMI) em um relatório nesta segunda-feira.

Isso, por sua vez, pode gerar volatilidade no mercado, o que pode ameaçar a estabilidade financeira, afirmou em um capítulo de seu próximo Relatório de Estabilidade Financeira Global.

O FMI não mencionou eventos específicos, como as tarifas abrangentes que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nas últimas semanas. Mas observou que as medidas de risco baseadas em notícias, incluindo conflitos, guerras, ataques terroristas, gastos militares e restrições comerciais, aumentaram acentuadamente desde 2022.

Em um blog que acompanha o relatório, o FMI pediu às instituições financeiras que mantenham capital e liquidez suficientes para ajudá-las a lidar com possíveis perdas decorrentes de riscos geopolíticos, e pediu que usem testes de estresse e outras análises para identificar e gerenciar esses riscos.

Em seu relatório, o FMI disse que sua pesquisa demonstrou que eventos de grande risco, como guerras, tensões diplomáticas ou terrorismo, fizeram com que os preços das ações caíssem em média 1 ponto percentual por mês em todos os países, sendo que a queda média para os mercados emergentes foi de 2,5 pontos percentuais.

Conflitos militares internacionais, como a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, foram os eventos de risco mais significativos, fazendo com que os retornos das ações caíssem em média 5 pontos percentuais por mês, o dobro do nível de outros eventos de risco geopolítico.

O FMI deve divulgar o relatório completo em suas reuniões de primavera com o Banco Mundial na semana de 21 de abril. Os anúncios de tarifas de Trump provavelmente dominarão as reuniões.

Na semana passada, ocorreram as oscilações mais violentas em Wall Street desde a pandemia de Covid de 2020. O índice de referência Standard & Poor's 500 caiu mais de 10% desde que Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro, enquanto o ouro atingiu recordes de alta.

Uma pesquisa de consumidores dos EUA mostrou que os temores de inflação atingiram seu nível mais alto desde 1981, enquanto as instituições financeiras têm alertado sobre o risco crescente de recessão.

O FMI também disse que a incerteza econômica aumenta os chamados riscos de cauda do mercado -- a chance de perdas extremas e inesperadas em um portfólio de investimentos -- que, por sua vez, aumentam o risco de quedas no mercado de ações.

Segundo o Fundo, o aumento dos riscos geopolíticos também eleva os prêmios de risco soberano -- os preços dos derivativos de crédito que protegem contra a inadimplência -- e pode se espalhar para outras economias por meio de vínculos comerciais e financeiros.

No blog que acompanha o relatório, o FMI analisou o impacto das ações tarifárias entre os EUA e a China de 2018 a 2024, observando que alguns anúncios de maior escala fizeram com que as ações de ambos os países caíssem.

(Reportagem de Andrea Shalal)