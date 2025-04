Bolsas da Europa sobem até mais de 2%, após isenção tarifária dos EUA para aparelhos eletrônicos

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/04/2025 - As bolsas europeias operam em alta de até mais de 2% na manhã desta segunda-feira, reagindo à decisão dos EUA de isentar importações de smartphones e outros aparelhos eletrônicos das tarifas "recíprocas".

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 2,3%, a 498,02 pontos. Apenas o setor de tecnologia subia 2,8%, enquanto o bancário e de petróleo e gás exibiam ganhos ainda mais robustos, de 3,2% e 3,8%, respectivamente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu isentar smartphones, computadores e outros aparelhos e componentes eletrônicos como semicondutores das chamadas tarifas "recíprocas", segundo comunicado divulgado na noite de sexta-feira (11), beneficiando principalmente a China. Em postagem ontem, no entanto, Trump sugeriu que esses produtos poderão ser penalizados com tarifas separadas como parte de uma investigação sobre semicondutores. Ele também ressaltou que produtos eletrônicos continuam sujeitos à tarifa de 20% relacionada ao fentanil.

Paralelamente, os EUA buscam acordos com a União Europeia (UE) e uma série de países, depois de suspender as tarifa recíprocas por 90 dias para todos os parceiros comerciais, exceto China, na semana passada. Na tentativa de chegar a um acerto com Washington, a UE também suspendeu um plano de contramedidas por 90 dias.

Em meio às incertezas do ambiente comercial, é amplamente esperado que o Banco Central Europeu (BCE) corte seus juros básicos mais uma vez na reunião de política monetária desta semana, marcada para quinta-feira (17).

Às 6h28 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,84%, a de Paris avançava 1,89% e a de Frankfurt ganhava 2,30%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas altas de 2,21%, 1,79% e 1,31%.

