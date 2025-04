Avião de pequeno porte cai no estado de Nova York; ninguém sobreviveu

Um avião com seis pessoas a bordo caiu no estado de Nova York, informaram as autoridades. A imprensa local afirmou que não não há sobreviventes.

A Comissão Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) está investigando um "acidente fatal" em Copake, no leste de Nova York, afirmou o funcionário Todd Inman, sem anunciar o número de mortes.

O avião, um Mitsubishi MU2B40, caiu em um campo a 16 quilômetros do aeroporto local do condado de Columbia pouco depois do meio-dia de sábado, disse Inman, que acrescentou que seis pessoas da mesma família estavam a bordo.

Segundo o jornal New York Times, que cita uma fonte da família, as seis pessoas morreram.

As vítimas eram Michael Groff, piloto e neurocirurgião, sua esposa, a cirurgiã Joy Saini, sua filha e filho e os companheiros destes, segundo o New York Times.