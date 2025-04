Minério de ferro sobe com dados otimistas da China, mas preocupação com tarifas reduz ganhos

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro registraram ligeira alta nesta segunda-feira, impulsionados por dados otimistas da China, embora as preocupações com a demanda causadas pela intensificação do conflito comercial entre Washington e Pequim tenham persistido, restringindo os ganhos de preços.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,28%, a 706 iuanes (US$96,68) a tonelada.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subiu 0,6%, para US$97,7 a tonelada.

Os novos empréstimos bancários na China subiram mais do que o esperado em março, recuperando-se de uma queda acentuada no mês anterior, conforme formuladores de políticas se comprometeram a intensificar os estímulos para fortalecer a segunda maior economia do mundo contra a escalada da guerra comercial com os EUA.

Mas os dados de empréstimos melhores do que o esperado contiveram as expectativas por novos estímulos.

"Quanto melhores forem os dados, menos urgência haverá para revelar mais medidas de estímulo", disse um analista chinês, referindo-se aos dados de empréstimos e pedindo anonimato por não estar autorizado a falar com a imprensa.

As importações menores do que o esperado no mês passado, juntamente com a demanda firme de curto prazo, sustentaram os preços do principal ingrediente da fabricação de aço.

As importações de minério de ferro da China caíram em março em relação ao mês anterior, atingindo o menor nível em 20 meses, contrariando as expectativas dos analistas de uma recuperação com o fim das interrupções no fornecimento causadas pelo clima.

A produção média diária de ferro gusa, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, aumentou pela sétima semana consecutiva, atingindo um recorde de 17 meses de 2,4 milhões de toneladas em 10 de abril, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel.

Mas analistas advertiram que a produção de ferro gusa pode atingir o pico nas próximas duas semanas antes de recuar, arrastada pela demanda sazonalmente mais lenta.

