BoJ: Ueda diz que tarifas americanas mais altas derrubariam as economias do Japão e do mundo

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta segunda-feira, 14, que tarifas americanas mais altas "derrubariam as economias japonesa e global" e que a incerteza sobre o cenário econômico como um todo está aumentando por conta da guerra tarifária imposta pela Casa Branca. As tarifas de importação mais altas podem, de acordo com Ueda, representar tanto risco de alta quanto de baixa nos preços dos produtos. "Vamos seguir com decisões apropriadas pra conquistar inflação estável e sustentável em 2%", afirmou o chefe do BoJ. Fonte: Dow Jones Newswires.