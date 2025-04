Peso argentino: qual o destino da moeda após revisão do regime cambial?

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES (Reuters) - A pergunta que está na boca de todo operador na Argentina: quanto valerá o peso nesta segunda-feira?

A moeda entrará em um novo regime cambial nesta segunda-feira depois que o governo desmantelou grande parte dos controles de capital do país que já duravam anos, colocando o peso em uma faixa de negociação muito mais ampla do que a sua fixação anterior.

Agora, o peso poderá flutuar livremente em uma faixa que se expandirá gradualmente entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar. Ele fechou em 1.074 por dólar na sexta-feira, com os mercados paralelos em 1.355. Anteriormente, a taxa de câmbio só podia desvalorizar 1% ao mês.

Operadores consultados pela Reuters durante o fim de semana disseram que o peso deve abrir entre 1.250 e 1.350 pesos por dólar, o que significaria uma queda de quase 20% em relação ao fechamento anterior, apesar de o governo evitar chamar isso de desvalorização.

A taxa do peso "certamente se dirigirá para a extremidade superior da banda (flutuante), e é aí que os exportadores aparecerão", disse o economista Damián Di Pace. "A taxa de câmbio de segunda-feira não será a que permanecerá nas mesas de negociação por muito tempo."

A mudança inesperada e repentina da taxa de câmbio marcou o fim de cerca de seis anos de controles rígidos de capital implementados para impedir uma queda acentuada nas reservas de moeda estrangeira, que permanecem em território negativo.

No entanto, a Argentina fechou um acordo de empréstimo de US$ 20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional na sexta-feira, juntamente com outros grandes empréstimos de credores internacionais, o que reforçará o balanço patrimonial do banco central e foi fundamental para desbloquear os controles.

A remoção dos controles, que emperravam os investimentos ao dificultar a remessa de lucros para o exterior, põe fim a uma importante distorção do mercado pela qual os investidores e as empresas há muito tempo vinham lutando e que o presidente Javier Milei havia se comprometido a eliminar.

AUMENTO DO DÓLAR

O analista Salvador di Stefano, baseado em Buenos Aires, disse que o governo tentará empurrar o dólar para o limite inferior da banda de 1.000, enquanto tenta acumular reservas em dólares. O acordo com o FMI tem metas para o acúmulo de reservas.

"Acho que teremos uma oferta muito significativa de dólares, devido a questões sazonais de exportação", disse Stefano, referindo-se à próxima colheita de soja.

A economista Maria Castiglioni disse que a flexibilização dos chamados controles cambiais "cepo" foi um retorno à "normalidade".

"Isso significa tentar recuperar a confiança em sua própria moeda", disse ela, acrescentando que o tamanho e a velocidade dos empréstimos internacionais foram favoráveis. "O montante da ajuda de organizações internacionais é surpreendente, pois é muito maior do que o esperado."

Um operador de uma corretora local disse que o peso mais fraco pode até mesmo ajudar a atrair moeda forte, já que os exportadores liquidariam seus dólares a uma taxa de câmbio melhor.

"Isso ajudará a aliviar a pressão sobre o mercado, oferecendo até mesmo a oportunidade de buscar pesos para 'carry trades', dada a especulação sobre o teto da banda flutuante", disse a pessoa.