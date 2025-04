Acidente com dois ônibus deixa feridos na Avenida Paulista

Dois ônibus colidiram na Avenida Paulista, na frente do Hospital Santa Catarina, na manhã de hoje. Ao menos sete pessoas ficaram feridas.

O que aconteceu

Um ônibus bateu na traseira do outro por volta das 6h. Imagens mostram que a parte da frente do ônibus da linha 874T-10 (Ipiranga-Lapa) ficou destruída. O outro veículo envolvido no acidente é o 478P-10 (Sacomã-Vila Romana). Eles seguiam no sentido Consolação.

Sete pessoas foram resgatadas pelos Bombeiros. Uma mulher de 49 anos sofreu uma fratura no braço e foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa. Uma idosa de 61 anos teve uma fratura no ombro e também foi encaminhada para um hospital. Ainda não se sabe o estado de saúde das outras vítimas.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. Duas faixas da direita estão interditadas para o atendimento das vítimas.