China: Xi Jinping inicia visita a países do Sudeste Asiático

O presidente da China, Xi Jinping, iniciou nesta segunda-feira, 14, um giro de uma semana por países do Sudeste Asiático. O primeiro compromisso é uma visita ao Vietnã, que ganhou novos contornos desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, detonou uma guerra comercial que atinge a região com intensidade.

"Não há vencedores em uma guerra comercial ou tarifária", afirma Xi em um artigo publicado conjuntamente pelas imprensas oficiais da China e do Vietnã. "Nossos dois países devem salvaguardar resolutamente o sistema de comércio multilateral, as cadeias industriais e de suprimentos globais estáveis e um ambiente internacional aberto e cooperativo", diz o texto.

No Vietnã, Xi terá encontros com o secretário-geral do Partido Comunista, To Lam, e com o primeiro-ministro do país, Pham Minh Chinh. O líder chinês ainda vai visitar a Malásia e o Camboja nos próximos dias. Fonte: Associated Press.