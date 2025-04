Importações de minério de ferro pela China em março caem ao nível mais baixo em 20 meses

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China registraram leve recuo em março em relação ao mês anterior, atingindo o nível mais baixo em 20 meses, desafiando as expectativas de analistas de que os embarques mensais aumentariam à medida que as interrupções no fornecimento induzidas pelo clima diminuíssem.

O país asiático, que é o maior consumidor mundial de minério de ferro, trouxe 93,97 milhões de toneladas do principal ingrediente da fabricação de aço no mês passado, o menor volume desde julho de 2023, de acordo com os dados.

Isso representou uma queda de 0,25% em relação às 94,21 milhões de toneladas importadas em fevereiro, quando ciclones na Austrália interromperam o fornecimento, e uma queda de 6,7% em relação às 100,72 milhões de toneladas no mesmo mês de 2024.

O volume de março também ficou bem abaixo das previsões dos analistas de mais de 100 milhões de toneladas.

"As importações de março não atingiram nossas expectativas. A razão pela qual as importações de março não voltaram ao nível normal está provavelmente relacionada ao impacto persistente das interrupções climáticas em fevereiro", disse Chu Xinli, analista da corretora China Futures, com sede em Xangai.

As importações abaixo do esperado no mês passado levaram a uma queda de 2,6% nos estoques portuários, enquanto os preços do minério de ferro transoceânico subiram 2,5%, segundo dados da consultoria Steelhome.

"Deve haver cargas que chegaram mas ainda não foram liberadas pela alfândega e, portanto, não foram contabilizadas nas importações em março. Como resultado, esperamos que as importações de abril ultrapassem 100 milhões de toneladas", disse Steven Yu, analista sênior da consultoria Mysteel.

As importações de minério de ferro no primeiro trimestre de 2025 caíram 7,8% em relação ao ano anterior, para 285,31 milhões de toneladas.

Analistas estimaram as importações de minério de ferro em abril entre 100 milhões e 106 milhões de toneladas, com as mineradoras continuando a acelerar os embarques para garantir que atinjam suas metas anuais.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson)