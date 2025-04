Bolsas asiáticas sobem após Trump excluir smartphones e chips do 'tarifaço'

Do UOL, em São Paulo (SP)

As principais Bolsas de Valores da Ásia fecharam a primeira sessão desta semana em alta após a isenção de smartphones, computadores e chips das tarifas de importação dos Estados Unidos. O bom humor generalizado foi liderado pelos índices de Hong Kong e de Taiwan, ambos com avanços superiores a 2%.

O que aconteceu

Bolsas chinesas fecham no azul. Entre os principais índices, a maior alta do pregão foi registrada pelo Hang Seng, de Hong Kong, com alta de 2,4%. O SZSE, composto pelas 500 ações negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, subiu 0,51%. O DJ Shanghai e SSEC avançaram, respectivamente, 0,63% e 0,76%, respectivamente.

Altas refletem isenções em "tarifaço". As valorizações ocorrem após o presidente dos EUA, Donald Trump, retirar smartphones, computadores e chips das "tarifas recíprocas" sobre produtos importados. Muitos dos produtos da categoria com patente norte-americana são montados na China.

Demais índices asiáticos também em alta. O Taiwan Weighted lidera as valorizações, com valorização de 2,78%. Também tiveram desempenho positivo os índices Nikkei (Japão), S&P/ASX 200 (Austrália), KOSPI (Coreia do Sul), VN 30 (Vietnã) e IDX Composite (Indonésia). Os avanços totalizaram, respectivamente, 1,27%, 1,34%, 0,95%, 1,22%, 1,84%.