Bolsonaro está no quarto após cirurgia de 12 horas, diz Michelle

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está no quarto após passar por uma cirurgia de 12 horas, informou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

O que aconteceu

"Meu amor já está no quarto", publicou Michelle no perfil dela no Instagram. A ex-primeira-dama ainda postou uma foto da equipe médica responsável pela cirurgia e elogiou os profissionais, a quem chamou de "nossos anjos aqui na Terra". "Minha eterna gratidão a essa equipe médica extraordinária", escreveu Michelle.

Bolsonaro (PL) foi submetido ontem a uma cirurgia para tratar um quadro de obstrução intestinal, no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento foi encerrado por volta das 21h20, após 12 horas de duração.

A obstrução intestinal foi causada por uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal, diz novo boletim médico. A cirurgia — que também reconstruiu a parede abdominal — ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue.

Bolsonaro está estável e sem dor, segundo a equipe médica. O boletim médico divulgado ontem informou que o ex-presidente estava recebendo medidas de suporte clínico, nutricional e prevenção de infecções. Uma coletiva de imprensa da equipe médica foi marcada para hoje, às 9h, para informar sobre a situação de saúde de Bolsonaro após a cirurgia.

Michelle declarou ontem que não há data para alta. Ela disse que foi uma cirurgia bastante delicada.