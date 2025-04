Iguatemi assina memorando de entendimento para venda de R$500 mi em participações em shoppgins

SÃO PAULO (Reuters) - O Iguatemi anunciou nesta segunda-feira assinatura de memorando de entendimento para venda de cerca de 500 milhões de reais em participações em uma série de shoppings e empreendimentos, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia afirmou que vai vender participação de 49% no Shopping Market Place, Edifício Market Place Towers e Galleria Shopping. O acordo também envolve promessa de cessão de fração de 24% no futuro empreendimento residencial a ser construído no Complexo Market Place, e 16,7% da participação no projeto comercial a ser construído no Complexo Galleria, ambos com expectativa de conclusão em 2029.

O grupo, que não afirmou com quem assinou o acordo, afirmou que com a conclusão da operação, a Iguatemi manterá 51% de participação e a administração dos shoppings e empreendimentos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)