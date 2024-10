Tempestade Trami não afeta safra de café do Vietnã, dizem comerciantes

Por Phuong Nguyen e Mas Alina Arafin

HANOI/BANDAR LAMPUNG, INDONÉSIA (Reuters) - Os cafezais do Vietnã não foram afetados pela tempestade tropical Trami, que atingiu brevemente a região central do país, apesar de terem sido registradas fortes chuvas na área de cultivo do país, disseram os comerciantes nesta quinta-feira.

A tempestade Trami atingiu o Vietnã no último domingo, com chuvas nas Terras Altas Centrais durante dois dias, mas os comerciantes disseram que ela não prejudicou a safra.

"Havia a preocupação de que as chuvas pudessem interromper as atividades de colheita, mas os agricultores acabaram de colher cerca de 5% da safra, de modo que o impacto é pequeno", disse um comerciante do cinturão do café.

"Ainda temos que monitorar o clima de perto até o Natal", disse o trader, acrescentando que os últimos dois dias foram ensolarados.

Os agricultores do Planalto Central, a maior região de cultivo de café do Vietnã, venderam os grãos por 108.200-108.600 dongs (4,28-4,30 dólares), um pouco abaixo dos 109.000-110.000 dongs da semana passada.

Os traders ofereceram café robusta com um desconto de 10 a 30 dólares por tonelada em relação ao contrato de janeiro.

"Os preços vão se ajustar rapidamente ao clima, especialmente quando se prevê que o Planalto Central receberá chuvas nos próximos três meses", disse Nguyen Ngoc Quynh, vice-chefe da Bolsa Mercantil do Vietnã.

Os comerciantes esperam que as atividades de comércio de café atinjam o pico a partir do final de novembro, quando os suprimentos estiverem acumulados.

De acordo com a Associação de Café e Cacau do Vietnã, o valor das exportações da safra anterior atingiu o pico de 5,4 bilhões de dólares, um aumento de 33% em relação à safra anterior, embora o volume tenha caído 12,7%.

Na Indonésia, os grãos de robusta de Sumatra foram oferecidos a um prêmio de 240-250 dólares em relação ao contrato de dezembro, acima do prêmio de 200 dólares da semana passada.

(Reportagem de Phuong Nguyen e Mas Alina Arifin)