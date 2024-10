Sanremo divulga músicas finalistas de edição para jovens

ROMA, 31 OUT (ANSA) - O Festival de Sanremo anunciou nesta quinta-feira (31) que as 24 canções dos finalistas do "Sanremo Giovani", edição do evento para jovens talentos da música, estão disponíveis online.

Os artistas, divididos em grupos de seis, vão competir a partir do próximo dia 12 de novembro, em disputa transmitida ao vivo pela Rai 2 e comandada por Alessandro Cattelan.

Já a semifinal, com 12 cantores selecionados, ocorrerá em 10 de dezembro e terá apenas seis classificados, enquanto que a grande final será no dia 18 do mesmo mês. Na ocasião, serão selecionadas as quatro novas propostas do Sanremo de 2025.

Os 24 videoclipes foram disponibilizados em ordem alfabética, no site oficial do Festival de Sanremo (www.sanremo.rai.it). Os participantes são Alex Wyse (música "Rockstar"); Angelica Bove ("La mostra malinconia"); Angie ("Scorpione"); Arianna Rozzo ("J'Adore"); Bosnia ("Vengo dal Sud"); Ciao sono vale ("Una nuvola mi copre"); Cosmonauti Borghesi ("Aurora tropicale"); Dea Culpa ("Nuda"); Giin ("Tornare al mare); Grelmos ("Flashback"); Mazzariello ("Amarsi per lavoro") e Mew ("Oh my god").

Completam a lista Mosla Drunkard ("Trinacria"), Nicol ("Come mare"), Orion ("Diamanti nel fango"); Questo e Quello ("Bella balla"); Rea ("Cielo aperto"); Sea John ("Se fossi felice"); Selmi ("Forse per sempre"); Settembre ("Vertebre"); Sidy ("Tutte le volte"); Synergy ("Fiamma"); Tancredi ("Standing Ovation"); e Vale Lp e Lil Jolie ("Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore"). (ANSA).

