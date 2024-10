Duas ocorrências policiais deixaram um homem morto e outros três feridos na avenida Brasil na noite dessa terça-feira (29).

O que aconteceu

Homem que morreu estava em moto no bairro do Caju. Segundo a PM, uma patrulha do Batalhão de Polícia de Choque "entrou em confronto com dois criminosos" em uma motocicleta com a placa clonada. Um revólver e um veículo foram apreendidos.

O segundo envolvido na ação ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso. Ele não teve o estado de saúde divulgado. A identidade do suspeito morto também não foi divulgada.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram carros parados na avenida. Nas imagens, é possível ver os veículosfazendo o retorno na via para evitar os tiros.

Em outro ponto da avenida Brasil, no bairro de Cordovil, duas pessoas ficaram feridas após uma tentativa de roubo de carga. Segundo a PMERJ, o assaltante atirou contra equipes quando estava na cabine do caminhão. Ele e o motorista ficaram feridos nas pernas e foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Carga avaliada em R$ 265 mil foi recuperada. Segundo a PMERJ, a ocorrência está a cargo da 38ª DP. A Polícia Civil foi procurada pelo UOL, mas não respondeu sobre o assunto.

Lorena de Barros PereiraOi amigos... eu de novo. Estou tocando Tiroteios deixam um morto e três feridos na avenida Brasil, no Rio achwi esse video https://x.com/blitzRJoficial/status/1851479754592878664 essa ação ai do video, do CAJU nao teve mortos, só dois feridos YouTube