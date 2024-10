'Espaçoso e muito bonito': guarda-roupa com espelho e 3 portas vale a pena?

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo de guarda-roupa que tem feito sucesso entre consumidores. Ele é de casal, com três portas de correr e um espelho.

No Magalu, o produto da marca Móveis Europa, está custando R$ 1.804,91. Ainda dá para escolher entre diferentes cores para combinar com a decoração do quarto: branco, amêndoa/off-white e peroba/off-white. Veja adiante o que esse produto promete e o que diz quem o comprou.

O que a Móveis Europa diz sobre o produto?

Tem três portas de correr e um espelho -- o trilho inferior é de alumínio e o superior em ABS;

É fabricado em MDP e tem porta em MDF com espelho colado;

Possui um amplo espaço interno, de acordo com a marca;

Três gavetas internas com corrediça metálica;

Ainda tem prateleira, cabideiro, calceiro e compartimento para calçados;

Conta com oito pés de pinus;

Tem 56,1 cm de profundidade, 219,5 cm de largura e 223,5 cm de altura.

O que diz quem comprou esse guarda-roupa?

O produto tem uma nota média de 4,5 do total de cinco. É elogiado por ser espaçoso, ser bonito e bem dividido.

Gostei muito do guarda-roupa. Grande, espaçoso e muito bonito. Pelo valor, compensa muito. Ele tem as madeiras um pouco frágeis, mas pelo custo, compensa.

Carina

Amei. Ele é enorme, bem espaçoso. Só um ponto negativo: é que a porta do espelho é só o espelho, não tem a madeira.

Thaís

Amei, esse já é o terceiro, comprei um pra mim, um pra minha irmã e outro pra minha tia, todos iguais. Qualidade excelente, agora ele tá um pouco mais caro, mas compensa!

Maria

Pontos de atenção

Porém, alguns consumidores dizem que o guarda-roupa é feito de um material frágil e tem baixa qualidade.

O guarda-roupa é de baixa qualidade e, para piorar, pedi com espelho e veio sem espelho. [..]

Patrícia

Chegou no prazo e os entregadores foram muito cuidadosos. Mas achei o guarda-roupa frágil, porém bem espaçoso e muito bem dividido.

Larissa

