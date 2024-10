Cessar-fogo no Líbano é possível em semanas, diz presidente do Chipre após reunião com Biden

WASHINGTON (Reuters) - O presidente cipriota, Nikos Christodoulides, afirmou nesta quarta-feira que ele e o presidente Joe Biden debateram os esforços dos EUA para interromper as hostilidades entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah, e expressou otimismo de que um cessar-fogo possa ser alcançado nas próximas semanas.

Christodoulides, falando após sua reunião com Biden na Casa Branca, disse que os dois líderes discutiram os esforços dos EUA, mas se recusou a dar detalhes.

As autoridades da Casa Branca Brett McGurk e Amos Hochstein visitarão Israel na quinta-feira para tratar de uma série de questões, "incluindo Gaza, Líbano, reféns, Irã e assuntos regionais mais amplos", disse uma autoridade dos EUA mais cedo.

Duas fontes informaram à Reuters que a proposta dos EUA começaria com um cessar-fogo de 60 dias para permitir a implementação completa da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotada em 2006, para manter o sul do Líbano livre de armas fora do controle do Estado.

"A situação muda todos os dias. Hoje, estou relativamente otimista de que possamos alcançar um cessar-fogo nas próximas uma ou duas semanas", disse Christodoulides, destacando a urgência de encerrar os combates na região.

Christodoulides disse que Chipre, membro da União Europeia, estava enviando assistência humanitária para Gaza e que estava preparado para retirar cidadãos de países terceiros na região se necessário.

(Reportagem de Andrea Shalal e Jasper Ward)