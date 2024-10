Suspeito de matar casal de idosos é preso no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (29) o suspeito de matar um casal de idosos na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no último domingo (27).

O que aconteceu

O homem foi localizado na comunidade Praia da Rosa, localizada no bairro da Portuguesa. Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram o suspeito entrando na casa das vítimas e saindo minutos depois.

Duas testemunhas reconheceram o acusado por meio das gravações. De acordo com familiares do casal, o autor era conhecido por ter prestado serviços na casa anteriormente e por ser companheiro da diarista que trabalhava para os idosos desde 2021.

O homem foi conduzido à sede da Delegacia de Homicídios da Capital. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária.

Idosos estavam amarrados e com sinais de violência. Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antonio Sidinei Rocha Santos, de 69, foram encontrados mortos dentro da própria casa no último domingo (27), na rua Amanda Guimarães, no bairro da Portuguesa. Um parente do casal encontrou os corpos e chamou a polícia.

A Polícia Militar foi acionada e constatou os óbitos no interior da residência. Segundo a PM, a idosa foi encontrada amarrada em cima de uma cama com vários ferimentos. Já o companheiro dela estava em outro cômodo com ferimentos na cabeça.

Não houve sinais de arrombamento nas portas. Uma faca com marcas de sangue e um objeto de madeira foram encontrados e apreendidos pela polícia, segundo a TV Globo.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. Por isso, o UOL não localizou a defesa dele.