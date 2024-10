Vale faz parceria com chinesa Jinnan Steel para construção de usina em Omã

PEQUIM (Reuters) - A mineradora Vale, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, anunciou nesta segunda-feira que fez uma parceria com o Jinnan Steel Group da China para construir uma usina de beneficiamento de minério de ferro em Omã, para produzir pelotas de alta qualidade.

Com um investimento inicial superior a 600 milhões de dólares, a usina a ser instalada no porto e na zona de livre de comércio de Sohar, em Omã, fornecerá minério de ferro para a produção local de pelotas e ferro briquetado a quente (HBI), reduzindo o impacto ambiental, disse a Vale em um comunicado em sua conta no WeChat.

A usina de Sohar está programada para entrar em operação em meados de 2027, processando 18 milhões de toneladas métricas de minério de ferro por ano para produzir 12,6 milhões de toneladas de concentrado de alto grau, disse a empresa.

"Estamos fortalecendo nossa capacidade de atender à crescente demanda global por minério de ferro de alta qualidade e expandindo ainda mais nossa exposição na região do Oriente Médio", disse Gustavo Pimenta, CEO da Vale.

A Vale investirá 227 milhões de dólares na conexão da usina de beneficiamento e na instalação de produção de pelotas e HBI, enquanto a Jinnan Steel, uma siderúrgica privada com sede na província de Shanxi, no norte da China, investirá cerca de 400 milhões de dólares na construção e na operação da usina.

A Vale não divulgou a participação acionária de cada parte.