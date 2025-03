Lula debaterá preço de alimentos com empresários; ministro promete anúncios

O presidente Lula (PT) vai reunir ministros e empresários hoje para debater alternativas para queda no preço dos alimentos, no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, prometeu anúncios ainda hoje. Ele se reuniu nesta manhã com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; As propostas debatidas serão levadas a Lula à tarde.

Comida está entre os principais vilões da inflação atualmente. Dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apontam que alimentos e bebidas subiram 5,4% nos últimos cinco meses, alta acumulada que supera a inflação de todo o ano de 2024 (4,83%).

A redução é considerada "prioridade zero" do governo. O Planalto vê a alta dos preços como o principal fator para as sucessivas quedas de popularidade de Lula —pesquisas mostram que 8 a cada 10 brasileiros já sentem esta pressão— e avalia que o quadro só será revertido com diminuição do peso do bolso.

Soluções para 'ontem'

Lula tem pressionado ministros por soluções para "ontem". Só em janeiro, houve variação de 1,07% dos produtos consumidos no domicílio, puxada pelos preços da cenoura (36,14%), do tomate (20,27%), e do café moído (8,56%).

O desafio do governo é diminuir o preço tentando alinhar expectativa da indústria, do mercado e dos pequenos produtores. Primeiro, às 14h30, Alckmin, Fávaro e Teixeira apresentam os planos debatidos por mais de 3h pela manhã ao presidente e, depois, às 15h30, Lula debate com empresários e representantes do setor.

Fávaro não adiantou nenhuma medida, mas prometeu que "hoje, [Lula] bate martelo". O presidente tem reclamado que muitas ideias são vazadas para a imprensa antes de serem chanceladas. "Ele vai decidir como fazer."