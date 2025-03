Presidente do México elogia "excelente" telefonema com Trump e promete colaboração

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, agradeceu ao seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma ligação "excelente e respeitosa" na quinta-feira, e prometeu que o México continuará trabalhando em segurança e imigração, já que Washington reduziu temporariamente as tarifas sobre algumas importações mexicanas.

Sheinbaum disse que os EUA e o México continuarão trabalhando juntos para conter o fluxo do opioide fentanil do México para os Estados Unidos, um ponto-chave de discórdia nas negociações sobre as tarifas de 25% de Washington sobre produtos mexicanos que entraram em vigor no início desta semana.

"Tivemos uma ligação excelente e respeitosa na qual concordamos que nosso trabalho e colaboração produziram resultados sem precedentes, dentro da estrutura de respeito às nossas soberanias", disse Sheinbaum em um post no X.

Depois que os dois conversaram, Trump anunciou que o México não será obrigado a pagar tarifas sobre qualquer mercadoria que se enquadre no acordo comercial Estados Unidos-México-Canadá até 2 de abril, quando Trump prometeu que tarifas recíprocas entrarão em vigor para todos os países.

(Reportagem de Kylie Madry e Brendan O'Boyle)