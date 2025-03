EUA revertem alguns cortes em programas de combate a malária e tuberculose, dizem fontes

Por Jennifer Rigby

LONDRES (Reuters) - Alguns projetos de saúde que salvam vidas e que tiveram seus contratos de financiamento com os Estados Unidos abruptamente rescindidos na semana passada receberam cartas revertendo essa decisão, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com os projetos e um dos grupos.

Os beneficiários da ajuda disseram que as decisões foram promissoras, mas seu trabalho continua no limbo, pois o financiamento para seus projetos por parte do maior doador do mundo ainda não foi reiniciado.

Na quinta-feira da semana passada, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou cerca de 90% dos contratos financiados pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, causando um choque em toda a comunidade de ajuda global.

Michael Adekunle Charles, diretor executivo da Parceria RBM Para Acabar com a Malária, disse que a carta para sua organização revertendo a decisão chegou na quarta-feira.

"Acho que é uma boa notícia. Precisamos aguardar os próximos dias para receber orientações adicionais", disse ele. "Nossa prioridade é salvar vidas, portanto, quanto mais cedo pudermos começar a continuar salvando vidas, melhor."

No entanto, Charles disse que isso seria difícil a menos que o financiamento começasse a fluir novamente. Alguns contratantes de ajuda externa e beneficiários de subsídios dos EUA levarão sua luta para que os pagamentos sejam restabelecidos a um juiz federal nos EUA na quinta-feira.

O Departamento de Estado dos EUA não estava imediatamente disponível para comentar.

Outros programas hospedados pela ONU e parcialmente financiados pelos EUA, incluindo a Parceria Pare a Tuberculose, também tiveram os avisos de rescisão revertidos esta semana, disseram duas fontes próximas aos grupos à Reuters.

Trump ordenou uma pausa de 90 dias em toda a ajuda externa dos EUA em seu primeiro dia no cargo. Essa ação e as ordens de interrupção de trabalho que se seguiram, suspendendo as operações da USAID em todo o mundo, prejudicaram a entrega de alimentos e ajuda médica que salvam vidas, lançando os esforços globais de ajuda humanitária no caos. O governo dos EUA também colocou a maior parte da equipe da USAID em licença e eliminou 1.600 empregos.