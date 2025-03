EUA está 'destruindo' ordem mundial, denuncia embaixador ucraniano

Os Estados Unidos estão "destruindo" a ordem mundial, disse o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valerii Zaluzhnyi, nesta quinta-feira (6), depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, congelou a ajuda militar ao seu país.

"Vemos que não são apenas o eixo do mal e a Rússia que estão tentando reformular a ordem mundial, mas que os Estados Unidos estão, em última análise, destruindo-a", disse o ex-comandante-chefe das forças armadas ucranianas em uma conferência no centro de estudos Chatham House, em Londres.

As observações do embaixador foram feitas no momento em que as relações entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, parecem estar melhorando após a discussão acalorada na Casa Branca na semana passada.

Valerii Zaluzhnyi, embaixador em Londres desde o início de 2024, foi comandante-chefe do exército ucraniano por três anos.

As conversas entre os EUA e a Rússia mostraram que a Casa Branca está "dando passos em direção ao Kremlin", disse o embaixador na Chatham House.

Zaluzhnyi também disse que o próximo alvo da Rússia, "liderado por um criminoso de guerra", "poderia ser a Europa".

