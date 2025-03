Trump suspende quase todas as tarifas do México até 2 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (6) que suspendeu as tarifas abrangentes que havia imposto recentemente sobre as importações mexicanas após conversar com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, citando sua relação positiva.

Ele afirmou que novas tarifas não se aplicariam por enquanto ao comércio sob um pacto entre os Estados Unidos, México e Canadá, acrescentando: "Este acordo é até 2 de abril".

bys/sms/aa/yr

© Agence France-Presse