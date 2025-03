Quem é Frei Gilson, que reuniu 1 milhão de fiéis às 4h da manhã para rezar

Do UOL, em São Paulo

Gilson da Silva Pupo Azevedo, conhecido com Frei Gilson, fez cerca de 1 milhão de famílias acordarem às 4h da manhã nesta madrugada para acompanhar a live da Quaresma de São Miguel Arcanjo. O padre tem um canal no YouTube com mais de 5 milhões de inscritos — quase o dobro do emblemático Padre Marcelo Rossi.

Quem é Frei Gilson?

Ele entrou para a vida religiosa aos 18 anos, com a Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Natural de São Paulo, Frei Gilson permanece na congregação até hoje, aos 38.

Além de padre, ele também é cantor e toca violão. Ele lidera o gurpo Som do Monte que, segundo site oficial, é "formado por leigos, irmãos e irmãs Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo" e tem como missão "levar as pessoas a terem uma experiência profunda de oração através das músicas."

Gabriela Costa, acompanha o frei desde 2021 Imagem: Reprodução

A quaresma na madrugada ao vivo foi uma iniciativa que surgiu durante a pandemia. Mas a dificuldade para acordar cedo no convento foi um dos motivos que levou a fixar o horário na madrugada. Ele pensou na possibilidade de transmitir a oração em suas redes sociais para que, "se alguém estivesse com insônia ou pensando coisas ruins, teria aquele amparo e poderia rezar junto" com ele.

Ele utiliza as redes sociais para passar mensagens de fé. Frei Gilson já alcança um total de 7 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha mensagens religiosas e aconselha seguidores com base nos ensinamentos da Bíblia em linguagem informal e acessível.

Famosos já participaram dos vídeos do Frei Gilson. O humorista Rogério Vilela e o cantor sertanejo Zé Neto são alguns dos nomes que já passaram pelas lives de Frei Gilson. A participação de Zé Neto foi a primeira aparição do artista nas redes após uma pausa na agenda de shows para fazer um tratamento para depressão e ansiedade.

Zé Neto participou de live de oração com frei Gilson Imagem: Reprodução/YouTube

Para Frei Gilson, rezar de madrugada é um jeito de imitar Jesus Cristo. "Leia a Bíblia e você vai ver diversas vezes que Jesus passava noites inteiras em oração. Então, eu queria seguir esse exemplo de Jesus", diz ele em um vídeo em seu canal.