Zelenskiy diz que trégua no ar e no mar pode testar a vontade da Rússia de acabar com a guerra

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu aos líderes da União Europeia, nesta quinta-feira, que apoiem a ideia de uma trégua entre as forças russas e ucranianas no ar e no mar, dizendo que seria uma chance de testar a vontade de Moscou de acabar com sua invasão de três anos.

"Todos precisam garantir que a Rússia, como única fonte dessa guerra, aceite a necessidade de acabar com ela", disse Zelenskiy, dirigindo-se a uma cúpula em Bruxelas, onde os líderes europeus se reuniram para discutir os gastos com defesa e o apoio à Ucrânia depois que os EUA suspenderam a ajuda militar a Kiev.

"Isso pode ser comprovado por duas formas de silêncio que são fáceis de estabelecer e monitorar, ou seja, nenhum ataque à energia e a outras infraestruturas civis -- trégua para mísseis, bombas e drones de longo alcance, e a segunda é a trégua na água, ou seja, nenhuma operação militar no Mar Negro", acrescentou Zelenskiy.

Ele ressaltou que qualquer trégua desse tipo só poderia ser vista como um primeiro passo para um acordo abrangente sobre o fim da guerra e o fornecimento de garantias de segurança para a Ucrânia.

De acordo com o líder ucraniano, a libertação de todos os prisioneiros de guerra também poderia ser um meio de estabelecer uma "confiança básica".

Zelenskiy enfatizou mais uma vez a necessidade de aderir ao princípio de não haver conversas sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, se envolveu em conversas bilaterais com a Rússia, deixando de lado o governo ucraniano e os líderes europeus.

"Qualquer coisa que afete a segurança da Europa deve ser resolvida com a participação da Europa", acrescentou, dando boas-vindas a um novo plano de rearmamento para aumentar os gastos com defesa da UE.

A cúpula em Bruxelas acontece depois de um desastroso choque entre Zelenskiy e Trump no Salão Oval na semana passada, e semanas de duras críticas a Zelenskiy por parte do governo Trump, à medida que o presidente dos EUA pressiona pelo fim imediato da guerra da Rússia na Ucrânia.

"Deixe-me enfatizar mais uma vez que os ucranianos realmente querem a paz, mas não ao custo de abrir mão da Ucrânia", disse Zelenskiy.

Como as autoridades ucranianas e norte-americanas concordaram em realizar uma reunião na próxima semana, Zelenskiy expressou sua esperança de que ela seja "significativa".

(Reportagem de Yuliia Dysa)